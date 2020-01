Clinica compra all'asta hotel di lusso

LUCCA. L’hotel Villa Casanova è stato acquistato da Santa Chiara srl, la società che possiede le cliniche private Barbantini a Lucca e San Camillo a Forte dei Marmi. La notizia è passata sotto silenzio ma in realtà già dalla scorsa primavera il lussuoso albergo abbarbicato sulle colline di Balbano ha riaperto i battenti per la bella stagione sotto le insegne della nuova proprietà. «Tutto vero – conferma Claudio Altamura, amministratore della società Santa Chiara – Lo abbiamo rilevato all’asta del tribunale fallimentare per circa 1,5 milioni di euro. Le condizioni dell’immobile erano buone, abbiamo solo dovuto portare a termine alcuni interventi di manutenzione ordinaria per poi riavviare l’attività. Abbiamo ripreso i dipendenti che lavoravano nelle gestioni precedenti: una decina di persone in tutto, che vengono impiegate durante la stagione. Quest’anno abbiamo in programma di fare alcuni lavori nelle dependance e negli edifici annessi alla proprietà, che verranno sistemati rispettando lo stile rustico toscano».

La seicentesca villa in cui è ricavato l’albergo a 5 stelle ora è chiusa: verrà riaperta agli ospiti nel periodo che va da marzo a novembre, esattamente come avvenuto lo scorso anno. Conta 14 suite dai 60 metri in su, ristorante, bar, terrazze che si affacciano sulla valle dell’Oltreserchio e una piscina a sfioro. I prezzi d’estate oscillano tra i 250 e i 340 euro a notte, a seconda della stanza prescelta. «Siamo un albergo-boutique – spiega Altamura – Abbiamo una clientela di livello medio-alto, italiani ma soprattutto stranieri provenienti dal nord Europa o dagli Stati Uniti. Solitamente soggiornano per 3-4 giorni e da qui vanno a visitare Firenze, San Gimignano e ovviamente Lucca, che ormai è tra le mete obbligate per chi arriva in Toscana».





Alla fine degli anni ’00, imprenditore inglese di origini egiziane con una passione per il karatè, acquistò la villa di Balbano e la trasformò in un hotel a cinque stelle con un investimento milionario. Non fu un’operazione felice: dopo varie peripezie il complesso finì in una procedura fallimentare e successivamente venne messo all’asta dal tribunale di Lucca. Nel 2017, in attesa di un compratore, il tribunale lo affidò alla Sm Management, società ad hoc formata da albergatori con esperienza nel settore, che hanno tenuto aperta Villa Casanova per una stagione.

Poi nel 2018 l’acquisto da parte di Santa Chiara, società che ha il suo core business nel mondo delle cliniche private (la Casa di cura Barbantini a Lucca, San Camillo a Forte dei Marmi). «Un modo per diversificare gli investimenti – spiega Altamura – Ma presto creeremo una società spin-off che si occuperà esclusivamente delle strutture ricettivo». Settore in cui per ora Santa Chiara vanta solo l’albergo Villa Casanova, ma in futuro non si possono escludere altri innesti. Intanto la struttura di Balbano si appresta a riaprire i battenti in vista della nuova stagione primavera-estate. —