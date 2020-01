Trivella è tornato al lavoro: nel post attacco alla Regione

LUCCA. Ha pagato ed è tornato al lavoro. O meglio: ha pagato per tornare al lavoro. Martedì il dottor Fausto Trivella, il primario di Oculistica a cui l’Asl ha fatto causa (ma il procedimento è stato archiviato dal giudice) e nei cui confronti ha avviato un procedimento disciplinare per un polemico post pubblicato su Facebook, ha già rimesso il camice. Dopo la sospensione di 45 giorni comminatagli dal collegio disciplinare, il medico ha chiesto di trasformare la pena in una sanzione pecuniaria di 5mila euro. L’Asl ha dato il proprio assenso a questa richiesta e così da martedì 7 gennaio Trivella è tornato al suo posto.

La discussione intorno al suo famigerato post (che il medico aveva rimosso dopo poche ore e per il quale si è scusato) è cresciuta nel corso dei giorni, tanto da attirare le attenzioni di Matteo Salvini, che si è espresso in difesa del noto e stimato oculista, paragonando, la Toscana all’ex Unione Sovietica.





Il problema è che molti hanno parlato ma pochi hanno visto il post incriminato. Si pensava che Trivella facesse riferimento alla questione delle liste d’attesa, vero e propriodella sanità toscana. Ma così non è. Nella giornata di ieri ilè venuto in possesso dello screenshot che immortala lo sfogo del primario. Nel testo non c’è alcun riferimento esplicito alla questione delle liste d’attesa ma si vi si trovano giudizi pesanti e tutt’altro che lusinghieri verso i vertici politici e istituzionali della Regione Toscana e verso il management dell’Asl Toscana Nord ovest. Giudizi che l’azienda ha ritenuto inaccettabili. Contattato ieri dalTrivella ha preferito non commentare il testo del post, auspicando che la questione possa chiudersi una volta per tutte.