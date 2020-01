Basta lutti sul lavoro: bisogna ribellarsi

È accaduto di nuovo. Martedì 7 gennaio, ad Altopascio, in una cantiere dismesso un operaio di 52 anni, Marco Viviani, marito e padre di due giovani figli, ha perso la vita mentre, da solo sul piazzale, rimuoveva i pezzi arrugginiti di una vecchia gru. Uno di quei pezzi gli è piombato addosso, uccidendolo. È accaduto in Lucchesia, una terra “civile” in una regione “civile” come la Toscana.



Non esiste un motivo plausibile per morire di lavoro: credo che tutti siano concordi. Se succede, significa che a monte qualcosa non funziona, che nelle regole della sicurezza ci sono falle oppure che le regole vigenti non sono sufficienti o che non vengono osservate. Le indagini in corso verificheranno cosa è andato storto. Ma non basta. Perché una vita umana è stata brutalmente spezzata e niente e nessuno potrà ripagarla.



Quindi occorre insistere: con la verifica delle regole e con i controlli sulla loro applicazione e congruità alle singole situazioni. Occorre essere più incisivi, determinati ed esigenti nella sicurezza sul lavoro. Ma occorre anche indignarsi, ribellarsi davanti a una morte sul lavoro, tragica quanto inaccettabile. Indignarsi sì, atteggiamento che davanti alla tragedia che ha investito Marco Viviani e la sua famiglia, si è percepito poco. Solo i commenti di due sindaci - quello di Altopascio e di Capannori, dove l’operaio viveva, di due sindacati e di un consigliere regionale. Troppo poco per un dramma che ci riguarda tutti e ci deve portare in prima linea, senza se e senza ma, per pretendere che non succeda, davvero mai più. —