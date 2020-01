Primario sospeso per il post contro Rossi, l’Asl: "Abbiamo rispettato le regole"

LUCCA. Caso Trivella, proseguono le polemiche: Mallegni si schiera dalla parte del medico, mentre l’Asl ribatte: «Abbiamo rispettato le regole». Nel frattempo l’esponente pentastellato Quartini invita il governatore Rossi a riferire in aula. Il botto più grosso del capodanno 2020, almeno in ambito sanitario, è senz’altro quello scatenato dal post del dottor Fausto Trivella, primario di punta dell’Oculistica lucchese. A novembre il medico ha espresso su Facebook giudizi poco lusinghieri nei confronti del management dell’Asl nord ovest, in merito al problema delle liste d’attesa. Il post è stato rimosso dopo poche ore e il primario si è scusato per il gesto, ma l’azienda ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti al termine del quale Trivella è stato sospeso per 45 giorni. Tuttavia, il medico ha chiesto di commutare la sanzione in una pena pecuniaria di 5mila euro per restare al lavoro. . Dai corridoi ospedalieri la questione è divenuta politica (a marzo si vota in Toscana). A far montare la panna delle polemiche il leader della Lega Matteo Salvini ha dedicato un post alla vicenda paragonando la Toscana all’unione sovietica di Stalin per la sospensione del medico.

A distanza di giorni l’eco della vicenda non accenna a placarsi., Consigliere regionale MoVimento 5 Stelle ha invitato il presidente della Regioneha riferire in aula sul caso: «L’assessore e il presidente prendano pubblicamente una posizione sulla vicenda – scrive Quartini – e sul significato e la portata, gravissime, che hanno. Pretendiamo che Rossi venga a riferire in aula, anche sul comportamento delle dirigenze aziendali».