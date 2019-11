Da Lucca agli Stati Uniti per raccontare mister Wonderland, un umile artigiano diventato il re del teatro

L’intervista

Ci sono innamoramenti che durano tutta la vita e che nascono un po’ per caso, magari con un cineforum di ragazzi o restando incantati di fronte ai grandi autori del cinema italiano. Questo è pressappoco quello che è successo a Luca Peretti, docente di cinema e grande appassionato, lucchese di nascita adesso in giro per il mondo per lavoro. Dopo le medie a Castelnuovo di Garfagnana e il Liceo Vallisneri («Ero molto più portato per le materie umanistiche, ma al Vallisneri c’era un ambiente vivace e stimolante, anche grazie all’attivismo studentesco»), Peretti si trasferisce a Roma. Qui, mentre fa l’Università, un giorno un amico lo chiama: «Era il 2005, Alessandro De Francesco mi disse che stavanno pensando di fare un festival di cinema a Lucca con altri pazzi under 25. Fra questi c’era Nicola Borrelli, che ancora lo dirige, e Andrea Monti, che ha fondato la Microscope Gallery, una delle gallerie di arte e videoarte più importanti di New York City. Nacque così il Lucca Film Festival, dove ho imparato tantissimo».





Poi passano gli anni – Luca finisce l’università a Roma, dunque un master a Londra. «Dopo aver lavorato un paio d’anni in Italia ho pensato di provare a fare domande per un dottorato negli Stati Uniti perché negli anni, dopo la crisi economica del 2008, in Gran Bretagna non c’erano molte possibilità. Mi hanno accettato a Yale e sono partito». Ed è così che vola nel cuore degli Usa, dove termina gli studi nell’estate del 2018 in Italian e Film e Media Studies alla Yale University, e dunque inizia ad insegnare a Columbus, presso The Ohio State University («ma vivo almeno 4 mesi l’anno a Roma»).«Devo molto al cineforum Ezechiele 25:17. Ricordo con grande gioia le proiezioni del martedì e mercoledì al compianto cinema Italia – ma davvero non si può fare nulla per riaprirlo? - ed in particolare alcune retrospettive: la Nouvelle Vague, una su Moretti, una su Kubrick. Quello è stato per me il momento fondativo. Una passione che è arrivata adesso al cinema con un documentario girato fra Lucca e gli Stati Uniti, presentato in anteprima qualche giorno fa al Festival dei Popoli, con un protagonista molto speciale: Sylvester Z. Poli, Mister Wonderland, ovvero un umile artigiano che seppe diventare il più grande impresario teatrale e cinematografico del suo tempo. Mi sono imbattuto nel nome di questo italiano che abitava a New Haven, come me un secolo dopo, mentre preparavo un corso di storia del cinema americano delle origini. La maggior parte degli emigranti italiani in quella zona arrivano dalla Campania, quindi è stata un po’ una sorpresa vedere che invece Poli era originario proprio della Lucchesia!»«La prima volta che sono tornato da queste parti sono subito andato a Coreglia Antelminelli a vedere il Museo della figurina di gesso e dell’emigrazione, e poi ho contattato il Comune dove sono sempre stati molto gentili e ci hanno aiutato in tutti i modi possibili. Quando ho capito che c’era una storia, ho contattato il regista Valerio Ciriaci, di cui avevo visto il bellissimo film If Only I Were That Warrior, sul nostro rimosso coloniale. Così è iniziata l’avventura. Con Valerio e il produttore e direttore della fotografia Isaak Liptzin ci siamo buttati in questo progetto tra Connecticut, New York, e la Toscana. Tra i passi salienti, sicuramente quando abbiamo incontrato i nostri protagonisti, Tim e Luana, discendenti di Poli, che stavano riscoprendo le loro radici e sono diventati i nostri occhi nella storia, e quando abbiamo ricevuto il sostegno e l’appoggio di varie istituzioni cittadine e regionali, come la Fondazione Paolo Cresci e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca».«Non c’è una vera e propria sceneggiatura, con Valerio abbiamo lavorato passo passo per cercare di capire come raccontare questa storia. Ognuno ha portato sensibilità diverse, Valerio è un artista e aveva più chiaro il lato registico, io pensavo più alla storia di Poli e quella del periodo. Il risultato è un film che alterna passato e presente, micro e macrostoria, che parla di Poli per parlare dei milioni di italiani, inclusi tantissimi dalla Lucchesia, che sono emigrati».«Speriamo presto! Stiamo cercando un distributore, e il film avrà un’anteprima lucchese ad aprile al Lucca Film Festival, che è anche tra i produttori, e poi speriamo di organizzare un tour italiano in quei giorni, sperando di riuscire a farlo uscire in sala, che è sempre complicatissimo per il documentario indipendente».«Ho pensato che New Haven, la città dove si trova Yale, è esemplificativa degli Stati Uniti: ci sono i ricchissimi e poverissimi, abitano a pochi metri di distanza, ma non si incontrano (quasi) mai, e Yale fa di tutto per conservare il suo status quo».«La capacità che avuto di raccontare la nostra società. E mi affascina capire anche come e perché non ha raccontato – o ha avuto grandissime difficoltà nel farlo - momenti fondamentali della storia di questo Paese come il colonialismo o gli anni di piombo».«Soprattutto insegno, classi su cultura italiana e cinema, e cerco di scrivere il più possibile sia su giornali, siti, magazine che articoli accademici. Sto poi scrivendo un libro su Poli e il suo tempo, un progetto che nasce naturalmente dal lavoro sul film, e trasformare la mia tesi di dottorato su cinema, Eni e Medip Oriente in un libro in inglese».