Lavorare nei giorni di Lucca Comics, dietro il bancone truccati e col sorriso

Lucca. Dietro al bancone affaccendatissimi, in cucina a lavorare al ritmo di treni in corsa, su e giù fra i tavoli per servire i clienti: per le attività di ristorazione del centro storico, le giornate di Lucca Comics & Games sono di sicuro le più pesanti dell’anno. Ma anche le più allegre, senza dubbio, anche perché ci si cala in una realtà non comune e, perdipiù, in abiti poco usuali.. La maggior parte degli addetti ai lavori, nei pubblici esercizi, aspetta Lucca Comics & Games per sfoderare la sua creatività: ed ecco che a servirti, di là dal bancone del bar o della pizzeria a taglio, oppure ai tavoli del ristorante, puoi trovarti davanti Minnie (come al bar Pacini in piazza Napoleone) o Superman (e tante Super women, come al nar Monica - Barino di Giò in Corso Garibaldi), o Super Mario Bros (Caffè Plaza, angolo fra piazza Napoleone e via Veneto), mise da Halloween (pizzeria Lo Skianto di Piero Maccari, in via Veneto, angolo corso Garibaldi), da teschi messicani (bar Glam dei fratelli Innocenti in via Veneto) o dei neo Paperino (al bar del Sole di Monica Marcone nel mercato del Carmine, dove è in corso la mostra sugli 85 anni del personaggio di Disney più amato), o dei personaggi della Casa di Carta (Paniko in via Veneto), fino a una neo “Toy Story” in originalissima versione “Orti Story” (ristorante Orti di via Elisa di Samuele Cosentino e Silvia Pacini).





Gli affari comunque, a detta di tutti i commercianti intervistati (e fotografati) stanno andando benone. Più calma il primo giorno della manifestazione, ma ieri, seconda giornata, si è cominciati a entrare nel vivo, con il tempo clemente a metà. Il clou è atteso per oggi (giornata nella quale il meteo dovrebbe sorridere) e e per domani: notoriamente del resto i giorni centrali del festival del fumetto sono anche i migliori, economicamente parlando, per gli operatori commerciali lucchesi, impegnati anima e corpo per la riuscita dell’evento, importante per Lucca e tutta la sua comunità.Quindi, tutti al lavoro per portare al traguardo anche questa edizione. Come sempre, il pubblico dei Comics è molto variegato, variopinto nei suoi costumi, certamente non comune. I commercianti ci mettono del loro sfoderando anche tante novità, fra menu dedicati e vetrine a tema: come hanno fatto i commercianti di Chiasso Barletti. Fra tanti, il grande cappello da mago di cioccolato di Chocolat di Benedetta Taddeucci.