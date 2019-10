La storia di Anna, una vita in due tempi: la violenza, poi la pace e la rinascita

Chi l’ha detto che a sessant’anni non si può riavvolgere il nastro e riprogrammare la vita, guardando al futuro con entusiasmo e la convinzione che non è mai troppo tardi per ricominciare? Anche dopo una vita di soprusi, violenze e tante difficoltà, affrontate con il coraggio di una leonessa, senza mai voltarsi indietro, perché «dopo la tempesta torna sempre il sole». Ne ha passate davvero tante, Annamaria Peluso, napoletana di origine a Lucca ormai da cinque anni.



La sua vita è stata una sorta di calvario, ma ha saputo rialzarsi sempre con dignità e oggi, a 61 anni compiuti, si è rimessa in gioco, attraverso il negozio che tra pochi giorni inaugurerà sulla via Vecchia Pisana a Sant’Anna.



Una storia a lieto fine che lei stessa ha voluto raccontare per lanciare un messaggio alle donne vittime di violenza, invitandole a reagire denunciando chi le maltratta e le rende schiave, togliendo loro anche la voglia di vivere: «Cose che ho vissuto in prima persona, dice, tra le mura domestiche con un marito e padre padrone che la sera tornava ubriaco e riempiva di botte me e i nostri tre figli piccoli. Sono stati anni di terrore, ma nessuno della mia famiglia sapeva niente, perché lui mi minacciava e molte volte ho temuto che avrebbe anche potuto uccidermi».Anna - preferisce essere chiamata così - aveva trent’anni quando prese il coraggio a quattro mani e una notte fuggì di casa, portando con sé i figli che avevano 9 e 10 anni e il più piccolo di soli 18 mesi, per andare in Trentino dove vivevano i suoi genitori;: «Non ce la facevo più, la mia vita e quella dei miei bambini era costantemente in pericolo e dovevo fare qualcosa per salvarli da quel mostro che avevo sposato quando avevo soltanto 16 anni e che mi aveva trascinato in un inferno». Poco dopo il matrimonio era nata Tiziana che oggi ha 42 anni ed è madre di un bambino. Siria arrivò l’anno successivo e Alessandro quando Anna aveva 29 anni, ma le cose andavano sempre peggio. «Mi tenevo tutto dentro, prosegue, fingendo serenità con i miei familiari che non dovevano sapere niente, ma ero distrutta».Cinque anni fa la svolta. Il figlio Alessandro - oggi direttore di sala di un ristorante in piazza Anfiteatro - era a Londra per imparare l’inglese e nel locale in cui lavorava come lavapiatti conobbe Alice che sarebbe diventata la donna della sua vita: Alice veniva da Lucca, città che Anna aveva conosciuto casualmente anni prima e di cui si era innamorata e dove poi la famiglia si trasferì. «Furono tempi duri - prosegue Anna - ero senza lavoro e mangiavo alla Caritas, poi tramite la parrocchia ho trovato un posto come baby sitter in una famiglia che mi ha aiutato anche a trovare un alloggio stabile».Ma il destino vegliava su di lei. Un anno fa, in punto di morte il marito volle rivederla con i figli e lasciò loro un gruzzoletto che Anna ha investito nel negozio di Sant’Anna. Lei non ha mai fatto la parrucchiera, ma ha voluto aiutare Marius, un giovane e abile hair stylist di origine romena conosciuto in un salone di cinesi, al quale ha affidato il negozio, dove sta facendo pratica anche la figlia Tiziana. La secondogenita Siria vive a Milano, fa la tattoo model e ha partecipato anche al Grande Fratello. Oggi Anna vive a Monte San Quirico ed è una donna felice e serena. Le pene del passato non hanno scalfito quel suo bellissimo sorriso e divide le giornate tra il negozio e l’adorata nipotina, guardando avanti con fiducia.