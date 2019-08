Sei posti tra Comune e Sistema ambiente

lucca. Sono tempi di assunzioni in enti e società pubbliche. Il Comune di Lucca assumerà cinque persone per a ttività in materia tecnica per l’ente di Palazzo Orsetti. La necessità è emersa dall’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Una volta verificato che non esistono graduatorie concorsuali a cui attingere e in attesa di capire se Regione Toscana e Agenzia Regionale Toscana abbiano nei propri elenchi personale a disposizione è stato approvato il bando di concorso pubblico che potrà essere però revocato in caso di individuazione di soggetti iscritti nelle apposite liste di mobilità della Regione. Il bando prevede l’assunzione di tre persone nel 2019 e de dipendenti nel 2021, tutti a tempo pieno e indeterminato.. I candidati dovranno essere in possesso di una laure in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura e Ingegneria edile-Architettura, Architettura del paesaggio, Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Urbanistica (vecchio ordinamento) o di lauree di 1° livello appartenenti alle classi L07 (Ingegneria Civile e Ambientale), L17 (Scienze dell’Architettura), L21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale) L23 Laurea in Scienze e Tecniche dell’edilizia. Nei prossimi giorni i dettagli sulla scadenza del bando.



Intanto anche Sistema Ambiente ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, part-time o full time per il ruolo di addetto officina.



La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il “Modello domanda di partecipazione” scaricabile dal sito dell’azienda (www.sistemaambientelucca.it) e corredata da copia del documento di identità e curriculum vitae (anche quest’ultimo da scaricare dal sito internet aziendale). Le domande dovranno essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (Pec entro le ore 12 del 14 settembre 2019 all’indirizzo sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.Per quanto riguarda le prove, se i candidati ammessi alla procedura concorsuale dovessero essere in numero superiore a 10, l’azienda si riserva di avviare una preselezione mediante prova scritta volta a definire una graduatoria di 10 candidati. Successivamente la procedura prevede sia una prova orale sia una prova pratica. La graduatoria che si formerà al termine delle procedure resterà in vigore un anno e potrà essere utilizzata dalla società per eventuali ulteriori assunzioni durante il periodo di validitàPer maggiori e dettagliate informazioni anche sui requisiti necessari per poter partecipare alla procedura è possibile consultare il sito internet www.sistemaambientelucca.it, nella sezione “Selezioni” o scrivere via Pec all’indirizzo sistemamabientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it. —