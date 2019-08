Rapina all'ufficio postale di Saltocchio

LUCCA. Un cliente stava ritirando la propria pensione, in contanti, quando la persona dietro di lui in fila ha tirato fuori una pistola. Minacciando il cliente e la cassiera il rapinatore si è impossessato dei soldi, che in quel momento erano appoggiati sul bancone, per poi fuggire a piedi. È successo tutto in pochissimi istanti, martedì, attorno alle 9,30, all’ufficio postale di Saltocchio. Una rapina da 1.400 euro, appunto l’ammontare della pensione dell’uomo alla cassa.

A metterla a segno un uomo dall’apparente età di 30 anni, con il volto seminascosto da un cappellino e dagli occhiali da sole. L’uomo ha approfittato di un momento in cui l’ufficio postale era semideserto: al suo interno, infatti, si trovavano solo la cassiera e l’uomo che stava ritirando la pensione

Sul caso sta indagando la squadra mobile, che sta visionando i filmati interni dell’ufficio e che ha raccolto le testimonianze delle persone che si trovavano in strada in quel momento per cercare di dare un’identità al rapinatore.