Donna di 63 anni trovata morta sul bordo di una strada

Il ritrovamento nella notte a Pieve Fosciana. Ignote le cause del decesso

PIEVE FOSCIANA. La chiamata è arrivata al 118 dell'Alta Toscana intrno alla mezzanotte di sabato 3 ottobre per l'avvistamento di una donna ferita a bordo strada nella zona di Pieve Fosciana, strada per il Passo delle Radici, bivio per Sillico.

La donna è stata vista vicino alla strada priva di sensi e con importanti ferite.

E' stata inviata sul posto un'ambulanza della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana ed i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla.

Poi non hanno potuto che constatare il decesso e il corpo è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Castelnuovo a disposizione del magistrato.

Rimangono da capire le cause del decesso, se la morte è provocata da un investimento o altro.

Le operazioni di soccorso (con vari tentativi di rianimazione) e poi di trasporto della salma sono durate alcune ore. Sono intervenuti anche i carabinieri. La vittima è una donna del 1957, di nazionalità rumena ma residente nella zona di Pieve Fosciana, dove lavora.