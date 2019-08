Bimba di 4 anni cade da due metri al parco avventura di Villa Basilica

VILLA BASILICA. Paura per una bimba di quattro anni caduta da un'altezza di circa due metri mentre si trovava con la famiglia al parco avventura "Sospeso nel verde" a Villa Basilica, sull'altopiano delle Pizzorne.

La richiesta di intervento è giunta alla centrale operativa del 118 dell'Asl Toscana Nord Ovest alle 17,38 di mercoledì 28 agosto. La piccola è sempre rimasta cosciente e, secondo quanto hanno potuto constatare in un primo momento gli operatori sanitari, non presentava fratture. Ma in via precauzionale è stata trasferita all'ospedale Meyer di Firenze a bordo dell'elicottero Pegaso della Regione Toscana fatto arrivare sul posto.

Tutte da verificare, al momento, le cause che hanno portato alla caduta. Secondo i primi riscontri, sarebbe precipitata da un'altezza oscillante fra 1,80 e due metri: non è chiaro se per motivi accindentali, se sia scivolata o se invece, salita su un impianto del parco, qualche giunto si sia sganciato e abbia provocato la caduta.

Il trasferimento, come riporta il 118, è avvenuto con le coordinate del codice giallo, quindi di media gravità.