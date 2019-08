Trovato morto in casa a 35 anni

LUCCA. E' stato trovato morto all'interno della sua abitazione nella frazione di Antraccoli un uomo giovane, di 35 anni. E' successo poco dopo le 17 di oggi, martedì 13 agosto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 dell'Asl Toscana Nord Ovest. E' intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Concordio.

Quando i soccorritori sono giunti nell'abitazione non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto - per quanto è stato constatato - per cause naturali. Sembra, tra l'altro che l'uomo, che viveva da solo in una casa popolare, soffrisse di alcune patologie. La salma è stata consegnata ai familiari.