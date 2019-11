Un derby da batticuore: Cecina scappa tre volte ma i Colli rimontano

Questo servizio rientra nello speciale "La Casa dei dilettanti". Uno speciale aggiornato 7 giorni su 7: per farne parte basta abbonarsi anche da qui al costo di un caffè.

Questi sono derby. Alla fine di 93 fiammeggianti minuti, Colli Marittimi e Cecina dividono la posta e prendono un punto per uno. A Montescudaio, la sfida è finita 3-3, con i padroni di casa bravissimi a rimontare lo svantaggio e gli ospiti a un passo dal colpo. La gara è stata bella e sempre combattuta, sebbene il manto zuppo d’acqua a causa dei nubifragi di questi giorni abbia creato problemi ai giocatori più tecnici. Al triplice fischio, applausi e strette di mano, con il pubblico in piedi a ringraziare i giocatori.



Piove forte. I rossoblù attaccano e presidiano le fasce, affidando a Zoppi il compito di smistare il traffico. Al 4’, El Falahi tira di destro, ma Lemmi para a terra. Il ritmo sale, i corpo a corpo si moltiplicano e al minuto 8 Cosi scende a destra e scarica un rasoterra preciso che timbra il palo. I Colli Marittimi, allenati dall’ex Antonio Brontolone, reagiscono e, sulla trequarti, costruiscono un’azione fantastica, con Semboloni che al 12’ impegna Cappellini. Poi tocca a Pedroni, con la sassata che si spegne a lato di un soffio. I sostenitori, loro, alzano le bandiere e cantano i cori.La rete è nell’aria e arriva alla mezz’ora: Lemmi perde la sfera sull’uscita, Campisi è lì e insacca: 0-1. Al 47’, il raddoppio di Lorenzini, che incorna la punizione di Zoppi e firma lo 0-2. Sembra finita, ma come vedremo tutto deve ancora succedere. Ripresa. I Colli Marittimi pressano, recuperano palloni e schiacciano il Cecina nella propria area. Da una mischia, al 53’, arriva il rigore che Modica trasforma di potenza: 1-2. Siccome il calcio non è una scienza esatta e la gara è degna di un romanzo, ad aggiornare la trama ci pensa ancora Campisi, che batte dal dischetto al 66’ e sigla l’1-3. In tribuna, molti si rilassano. E sbagliano, perché Brontolone – come Sebastiano Miano, al rientro dopo la squalifica – chiede ai suoi forza e coraggio, mischiando bene le carte. Non a caso, Gronchi pesca il corridoio giusto e trafigge Cappellini al 67’ in capo a delle pochissime manovre palla a terra. E’ il 2-3 e l’incontro è ancora aperto.Gli ultimi 25 minuti, recupero compreso, valgono il prezzo del biglietto per come i ragazzi di entrambe le squadre si spremono. I rossoblù, ancora in vantaggio, faticano a contenere l’onda d’urto e arretrano, sebbene la difesa chiuda i varchi con il lucchetto. Servirebbe un contropiede ficcante.Intanto, i padroni di casa arrivano al cross e conquistano un calcio d’angolo. Nel mucchio, al 70’, Bernardoni stacca e colpisce bene il pallone su cui il portiere rossoblù niente può: 3-3 e boato. Prima della fine, un’altra occasione, ma Cappellini alza con un balzo. Un tè caldo, grazie...