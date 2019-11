Marsura difende Breda: «Sarò pazzo, ma per me siamo da playoff»

LIVORNO. Venticinque anni compiuti il 20 febbraio, veneto di Valdobbiadene, Davide Marsura insieme all'altro esterno Manuel Marras è il giocatore che nella prima parte del campionato ha convinto di più. Per lui quattro reti e un rendimento costantemente elevato. E dire che il 7 amaranto un pilota mancato. Lui. Ora ci scherza su: «È proprio così - ha dichiarato - perché quando ero piccolo inizialmente seguii le orme di mio padre che era un rallysta. Io cominciai a correre con i go-kart. E devo dire che mi piaceva pure. Partecipai a due gare. Poi il calcio entrò nella mia vita ed eccomi qua».



Il tutto all'età di... ?



«Otto anni. Ho iniziato a giocare a calcio relativamente tardi, quando ero in terza elementare. Non sapevo come dire a mio padre che volevo passare dalle piste al rettangolo verde. Ma lui e la mia famiglia non mi hanno mai forzato per cui dopo tanti sacrifici sono diventato professionista».«Quando arrivai dissi subito che questo sarebbe stato un anno importante. Diciamo che sto andando bene. Il gol a cui sono più legato? La doppietta al Chievo. Purtroppo non servì a nulla perché perdemmo, ma segnare due gol nel nostro stadio davanti ai tifosi amaranto fu un'emozione incredibile».«Per la verità Inzaghi a Venezia mi impiegava da seconda punta nel 3-5-2, ma adoro giocare sulla fascia, accentrarmi e calciare».«Continuità. Vinciamo in casa, giochiamo bene, poi andiamo fuori e perdiamo. Abbiamo tante partite davanti per rimediare a questo difetto».«Con il lavoro costante e seguendo sempre il mister. E poi l'aspetto psicologico è fondamentale. Non dobbiamo entusiasmarci troppo nei momenti migliori e fasciarci la testa e deprimerci quando le cose vanno male. Serve equilibrio».«Non prendetemi per pazzo. Siamo penultimi, ma secondo me presi i giocatori uno per uno, abbiamo qualità da playoff. Non so se ci andremo, ma di sicuro noi valiamo molto di più dell'attuale posizione in classifica. Basta ripensare al secondo tempo di Venezia: li abbiamo massacrati eppure non siamo riusciti a pareggiare. C'è anche una buona dose di sfortuna che ci perseguita. Sono certo che salderemo il debito con la dea bendata e che risaliremo».«Molto molto equilibrata. Non vedo squadre materasso che già adesso a novembre possono essere indicate come candidate alla retrocessione. Ma non vedo nemmeno squadre in grado di ammazzare il campionato. Le più forti dal mio punto di vista sono Benevento ed Empoli, ma avete visto quanto stanno soffrendo gli azzurri? In sostanza questa serie B è complicata perché davvero ogni settimana si può vincere o perdere con tutti. Per questo motivo bisogna sempre stare sul pezzo».«Noi siamo un ottimo gruppo. E questo fa già capire tutto. Personalmente sono molto amico di Luca Rizzo, Di Gennaro, Rocca, Agazzi. Questa squadra passa molto tempo insieme anche fuori dal campo: è il nostro valore aggiunto. Breda? Forse perché proviene dalle mie parti per cui ci capiamo bene, ma è il miglior allenatore che io abbia avuto. E non lo dico perché mi fa giocare. Il fatto è che con il gruppo ci sa fare perché è un tecnico molto aperto e che dialoga molto con ogni singolo giocatore. Il confronto con i ragazzi è determinante per lui».«Viviani. Ha un piede sopraffino. Sia chiaro: Federico è un giocatore di serie A e sono certo che quando sarà al 100% ci darà una grossa mano per tornare nelle posizioni di classifica che ci competono».«Di continuare a far bene. Qui a Livorno sto benissimo. Quando sono arrivato pensavo che avrei impiegato più tempo per ambientarmi e invece è stato tutto molto facile. Quando si gioca in serenità e in fiducia tutto viene meglio». —