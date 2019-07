Relax, selfie e tanto mare: il giro del mondo dei giocatori amaranto in dieci foto dalle vacanze

Gonnelli e Porcino in Spagna, Gasbarro a Santo Domingo, Bogdan in Croazia, Diamanti prima Mykonos e poi l’Asia, Murilo a casa in Brasile con il figlio neonato

LIVORNO. C’è chi ha scelto la vita notturna di Ibiza e chi ha preferito un paio di settimane di relax in Sardegna, c’è chi ha passato le vacanze con la famiglia e chi ha riunito gli amici di sempre per qualche giorno in spiaggia, c’è chi è andato dall’altra parte del mondo e chi è rimasto tra Livorno e dintorni. Tutti al mare, comunque, dopo una stagione sofferta e chiusa con una straordinaria salvezza. E tra un tuffo e l’altro non sono mancati i post e le "storie" su Instagram, ormai il social network preferito da tutti: foto, video, selfie, "boomerang" e canzoni in sottofondo. Ecco quindi dove hanno passato le vacanze gli amaranto, in attesa del rientro per il raduno della prossima settimana al centro Coni di Tirrenia.

SANGRIA E RELAX

Uno dei primi a partire è statocon la fidanzata: prima qualche giorno in Toscana, poi il volo per Barcellona e infine il mare di Formentera, dove il difensore livornese ha festeggiato il suo 26esimo compleanno. Dalla Spagna ha pubblicato foto anche Antonio Porcino, l’esterno sinistro richiesto dal Monza: aperitivi e tuffi a Ibiza prima di raggiungere Barcellona, dove si è fermato lungo le Ramblas per uno scatto davanti alla Boqueria, uno dei mercati più grandi e vivaci della Catalogna.

"VECCHIETTI" A MYKONOS

Ufficialmente non sono più sotto contratto con il Livorno, ma Alino Diamanti, Francesco Valiani e Dario Dainelli - insieme alle mogli ma senza figli - si sono scatenati a Mykonos a suon di foto in piscina, aperitivi e scherzi al ristorante: con loro c’era anche il campione del mondo Alberto Gilardino, che conosce tutti e tre da tempo. Poi al rientro ognuno ha proseguito le vacanze con la sua famiglia, a partire da Diamanti che - con la moglie Silvia Hsieh, ex conduttrice taiwanese di Top of the Pops, e stavolta anche con i figli - ha scelto l’Asia orientale: Shanghai, Kyoto e Tokyo, dove l’ha raggiunto anche il centrocampista Massimo Loviso, altro ex Livorno. Ma i colori amaranto si sono visti comunque per diverse settimane alle Cicladi, considerando che a Mykonos c’era anche Niccolò Giannetti (ormai un ex vista la scadenza del prestito dal Cagliari) mentre fra le casette bianche di Santorini si è riposato Matteo Di Gennaro dopo una stagione esaltante.

PENISOLA BALCANICA

Altri due difensori hanno scelto invece la Croazia e una vacanza tranquilla: Luka Bogdan per ricaricare le pile e salutare la famiglia, visto che è nato da quelle parti, Matija Boben invece per un po’di relax con la fidanzata Nina Mihelj, comunque a un centinaio di chilometri dalla loro Slovenia. È tornato a casa anche il montenegrino Filip Raicevic, che continuerà la sua avventura amaranto grazie all’opzione di rinnovo appena esercitata dalla società.

LIVORNO SANTO DOMINGO

Quasi trenta ore di volo tra andata e ritorno per Andrea Gasbarro, sulle spiagge di Santo Domingo insieme alla fidanzata Eva Paci e a un’altra coppia di amici. Non si è mosso da Livorno e Piombino, invece, il capitano Andrea Luci, impegnato quasi tutti i giorni con i camp amaranto. E non si sono allontanati molto neanche Michele Rocca, in vacanza in Sardegna, e Murilo, che quest’anno ha deciso di non tornare in Brasile perché la compagna ha partorito pochi mesi fa. Altro che saudade, è già tempo di riprendere la maglia amaranto e tornare a correre per una stagione da protagonisti.