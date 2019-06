Incredibile: Kozak segna a raffica e torna anche in nazionale

LIVORNO. Ricordate quel numero 18 con la maglia del Livorno che ciondolava da una parte all’altra del campo toccando un paio di palloni e senza mai tirare in porta? Quel numero 18 era Libor Kozak. A Livorno ci siamo chiesti a lungo com’era possibile che quel bell’attaccante della Lazio che aveva anche vinto la classifica dei capocannonieri in Europa League, fosse così bollito. Certo, gli infortuni, ma non entrare mai in partita...

Ebbene, quel numero 18, appena lasciato il Livorno, ha iniziato a sfondare le reti. Certo, non in Premier League ma neanche nella serie B del Ruanda. Kozak è andato allo Slovan Liberec, nella “sua” Repubblica Ceca ed è esploso: 10 partite giocate, 7 gol e 1 assist. Un finale di stagione strepitoso. Tant’è che, pensate un po’, a 30 anni Kozak ha riconquistato addirittura la nazionale. Già perché nei giorni scorsi è stato convocato da Jaroslav Silhavy, ct della Repubblica Ceca, nazionale dove tra gli altri gioca anche Patrick Schick.

Cosa mai sia successo, è difficile dirlo. Non può essere stata soltanto l’aria di casa. Signorelli (che lo prese) era convinto che potesse recitare un ruolo da protagonista nel Livorno, anche Lucarelli puntò molto su di lui. Dopo qualche amichevole interessante, si è perso. Di brutto. Chissà se forse bisognava solo aspettare un po’...