Armato di pistola e con un casco in testa rapina la farmacia Misul

Livorno: paura in via dei Pensieri. L'uomo, piombato all'interno attorno alle 18.30, si è fatto consegnare una trentina di euro. Non è escluso che l'arma fosse giocattolo

LIVORNO. Con un casco nero in testa e la pistola in mano ha rapinato la farmacia Misul di via dei Pensieri. È successo attorno alle 18.30 di venerdì 20 novembre, con il bandito che si è fatto consegnare una trentina di euro dalla cassa ed è scappato a piedi per la strada.

Sul posto, subito dopo la chiamata al 113, sono intervenuti gli equipaggi della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia di Stato, diretto dal commissario capo Claudio Cappelli, insieme ai Falchi della Squadra mobile, coordinata dal vicequestore aggiunto Giuseppe Lodeserto. Sono proprio i colleghi della sezione di via Fiume, la Squadra mobile, a procedere nelle indagini.

Al lavoro in quel momento c’era una sola farmacista, che alla vista dell'arma (non è chiaro se vera o falsa) per non correre rischi ha consegnato parte dell’incasso senza esitare. Poi l’uomo, alto circa un metro e 70 e descritto come robusto, è scappato. Non è chiaro se avesse uno scooter fuori, gli inquirenti stanno cercando di stabilirlo e per il momento gli elementi investigativi purtroppo sono pochi. Ma gli agenti sono al lavoro per esaminare le telecamere della zona e del negozio, per dare un nome e un volto e rapinatore e capire, soprattutto, se sia legati ai precedenti simili episodi accaduti in città da quando la Toscana è in "zona rossa".