Il livornese Paolo Rossi si insedia come questore a Cagliari: "Prevenzione e repressione dei reati"

Si è insediato in Sardegna dopo l'incarico come capo provinciale della polizia di Pisa. Ha lavorato a lungo in via Fiume

LIVORNO. Il livornese Paolo Rossi si insedia come questore a Cagliari. Sessantuno anni, originario di Livorno dove ha lavorato a lungo in questura, è in polizia dal 1983, anno in cui ha preso servizio nella questura di Genova, nella sezione antiterrorismo della digos. Sposato e padre di tre figli, ha un passato da cestista e si definisce un amante dello sport, calcio incluso. Vanta un'amicizia con l'ex allenatore del Cagliari Massimiliano Allegri, suo concittadino. "Mi portava sempre le maglie della squadra", ha ricordato in conferenza stampa durante l'insediamento.

Dopo la laurea in giurisprudenza, Rossi ha superato il corso di formazione all'istituto superiore di Polizia a Roma, poi ha trascorso gli anni successivi, dal 1992, in Toscana, fra Pisa e Livorno, dove è stato anche dirigente della Squadra mobile, capo di gabinetto e vicario del questore. Dal maggio 2015 è dirigente superiore della polizia di Stato. Il primo incarico da questore, nel 2016, è stato sempre nella sua regione, a Prato, per due anni. Del gennaio 2018 è il passaggio alla guida della questura di Pisa.

Di Cagliari, dov'è arrivato nei giorni scorsi, Rossi ha colto subito la "bellezza", ma un giro fra le strade del centro gli ha confermato - ha raccontato ai giornalisti - ciò che spesso si nasconde sotto la superficie di una città portuale come quella da cui proviene. "Lo spaccio di droga: dove c'è un flusso di persone continuo, per esempio di studenti e turisti, spesso fioriscono attività illegali", ha spiegato Rossi. "E accanto allo spaccio possono proliferare altre attività illegali, in particolare quando chi consuma droga non ha i soldi per procurarsela: quindi furti, rapine, prostituzione. Repressione e prevenzione sono gli ingredienti della ricetta per far diminuire i reati e aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini. Noi, nonostante i limiti rappresentanti dalla carenze e da un'elevata anzianità del personale, ci impegneremo per questi obiettivi".