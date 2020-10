Professore positivo al coronavirus, due classi in quarantena alle Micali

LIVORNO. Un altro caso di covid-19 nelle scuole livornesi. Stavolta i una scuola media, la Micali. A seguito dell'individuazione di un caso di positività tra gli insegnanti - come comunica l'Asl Toscana Nord Ovest - , alla scuola secondaria inferiore "Micali" di Livorno sono state poste in quarantena due classi, per un totale di circa 40 persone fra ragazzi e docenti. Il provvedimento segue la messa in isolamento di 100 alunni all'Iti domenica scorsa, 20 al liceo Cecioni e venerdì altri 50 ancora all'Iti Galilei.