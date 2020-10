Chirurgia della Mammella cambia di nuovo Drago non si presenta, il primario è Barellini

Alla fine ha vinto il medico livornese, quello che probabilmente più si meritava (e desiderava) il posto: sarà Leonardo Barellini il nuovo primario di Chirurgia Oncologica e Ricostruttiva della Mammella.



Classe 1970, ex cestista, da 15 anni agli Spedali Riuniti, cresciuto come chirurgo sotto gli insegnamenti di Maurizio Viti e poi lanciato da Donato Casella nella Senologia, Barellini assume l’incarico di direttore dell’unità operativa al 6° padiglione, che guiderà per i prossimi 5 anni con uno stipendio base di 138mila euro lordi annui.



Finisce così un tormentone iniziato 14 mesi fa con l’addio di Casella, passato nell’estate 2019 al policlinico Le Scotte di Siena.Tormentone, perché il bando di concorso, prima ritirato, poi ripubblicato, con una certa lentezza aveva alla fine visto un altro vincitore: il dottor, genovese, 59 anni, già responsabile della Breast Unit del San Filippo Neri di Roma prima di diventare primario all’azienda ospedaliera di Potenza.Drago aveva superato Barellini al fotofinish con un punteggio finale di 78,75 rispetto ai 77,33 del chirurgo livornese, il quale aveva ottenuto il voto più basso come curriculum (ma ha 10 anni meno) e quello più alto nel colloquio.Proprio sulla base della graduatoria il direttore generaleaveva deciso di affidare l’incarico a Drago che lo scorso luglio avrebbe dovuto lasciare la Basilicata e prendere possesso del suo studio proprio nel palazzo centrale di viale Alfieri.Il medico genovese tuttavia ha chiesto di poter far slittare il suo arrivo a fine estate per motivi personali.Ma in ospedale non l’hanno più visto e sentito. E così la Casani ha deciso di scrivergli e notificargli per raccomandata l’incarico che lui avrebbe dovuto firmare di persona nella sede dell’Asl.A quel punto Drago ha deciso di chiarire la sua posizione e ha comunicato di rinunciare al posto. E la scelta è caduta sul primo in graduatoria, cioè Leonardo Barellini.Per il chirurgo livornese si tratta di fatto di una formalizzazione ufficiale, visto che già era al timone del reparto da oltre un anno, avendo raccolto l’eredità da Casella, con cui sono già iniziati una serie di progetti comuni che vedono gli Spedali Riuniti collaborare strettamente col policlinico senese.