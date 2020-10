Vasche piene, ma piscine senza luce e gas. Lotta contro il tempo per riaprire sabato 3 ottobre

LIVORNO. L’ultima immagine della prima giornata della nuova vita delle piscine comunali, è quella delle vasche piene d’acqua dopo sette mesi di siccità forzata, e di un robot che si sposta, nuotando, all’interno dell’impianto Camalich-Neri. «Lo abbiamo portato perché quelli che c’erano erano troppo piccoli – spiega Gianluca Valeri, presidente della Virtus Buoncovento, la società che si è aggiudicata l’appalto di servizio per un mese indetto dal Comune – e sta cercando di pulire tutto nel minor tempo possibile».



Comincia da qui la corsa contro il tempo per riaprire la struttura al più presto, «il sogno è quello di farlo sabato», è il desiderio del sindaco che ha fatto delle piscine una priorità. Ma di problemi da risolvere ce ne sono ancora molti: fare la voltura e riallacciare le utenze di luce e gas staccate due settimane fa per i debiti accumulati dalla gestione precedente, perfezionare le assunzioni per garantire il servizio di salvamento e segreteria nell’impianto, sanificare tutta la struttura, portare l’acqua a temperatura, clorizzarla e concludere le analisi biologiche all’interno delle vasche. «Nonostante tutto questo – prosegue Valeri – le condizioni delle vasche e dell’impianto sono soddisfacenti. Per dirla in altri termini, rispetto a situazioni che abbiamo trovato altrove (la società gestisce quindici impianti tra Marche e Toscana ndr) c’è una situazione confortante. Anche se è fisiologico, dopo sette mesi di chiusura che ci siano cose da sistemare. Anche perché le piscine sono fatte e pensate per stare aperte sempre perché invecchiano velocemente. Inoltre – prosegue – a differenza di altri Comuni, abbiamo trovato un’amministrazione che si sta impegnando a fondo: di solito siamo noi a rincorrere gli uffici, qui invece è il contrario».



Per il momento all’interno dell’impianto Camalich Neri, per la Virtus Buoncovento, stanno lavorando in due, la vice presidentee una vecchia conoscenza del nuoto livornese,, passato alla società senese e rientrato con i nuovi gestori. «Al momento – spiega Valeri – è il nostro allenatore a Cecina del gruppo agonistico. Ma per il personaggio è riduttivo. Con lui, infatti, ci stiamo confrontando per molti aspetti, ci sta dando un grande aiuto, perché conosce bene l’impianto avendoci lavorato per anni». Proprio il ruolo di Chelli potrebbe essere manageriale all’interno della nuova gestione anche se Valeri precisa. «Vedremo, il responsabile dovrà essere sempre in piscina». Ecco perché guardando al futuro la Virtus Buoncovento sta penando di pescare anche tra i vecchi dipendenti di Officina dello Sport, in tutto quindici persone, che fino a metà novembre sono coperti dalla cassa integrazione. «Se troviamo persone di buone volontà – confermano da Siena – ne terremo di conto. Anche perché in tutte le realtà che gestiamo peschiamo sempre dal territorio. In più in questo caso ci sono professionalità specifiche e importanti».Un’altra partita riguarda la divisione e la gestione degli spazi acquei. La nuova normativa legata all’emergenza sanitaria ha infatti ridotto a un atleta ogni sette metri quadrati il limite di presenza in vasca rispetto ai cinque precedenti. «Per adesso – precisa Valeri – non abbiamo avuto ancora nessun contatto diretto con le società livornesi, ma il nostro intento è quello di mantenere il piano dello scorso anno. Quindi non facciamo altro che ribadire l’assegnazione precedente che tra l’altro è previsto nel capitolato del Comune. Forse servirà qualche spazio corsia in più ma si tratta di piccolezze». E intanto per sabato qualcosa già si muove, se tutto sarà pronto l’idea è quella di far venire a Livorno almeno due campioni: la ranistae il dorsista