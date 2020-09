Tromba d'aria a Rosignano: «Qui è stato un inferno, in pochi secondi il tornado ha distrutto le nostre case»

ROSIGNANO. Immobile davanti alla sua casa, devastata dalla tromba d’aria che la sera di venerdì si è abbattuta nella zona del Lillatro. Sotto la mascherina spuntano due occhi impauriti di chi ha dormito solo poche ore ed è in ansia per quelle mura tra cui ha trascorso praticamente tutta la vita. Roberto Franchi e la moglie abitano al civico 9 di via Agostini, dove il tornado ha picchiato con una potenza incredibile, tanto da abbattere sull’edificio il grande pino che da decenni si trovava sulla strada proprio davanti a casa loro. Ieri mattina, dodici ore dopo la bufera di vento che ha messo in ginocchio un intero quartiere, ripercorre quei momenti terribili.



«Avevamo finito di cenare -racconta Franchi - e all’improvviso ha cominciato a grandinare, chicchi di grandine grandi come noci. Mio figlio ha aperto la porta e si è accorto che dal lucernario entrava un vento incredibile. In quel momento io mi sono alzato da tavola e in casa è entrato un vortice, che ha buttato giù mobili e vetri. Il tetto è stato sfondato e le tegole volate via».



Ieri pomeriggio la prima conta dei danni da parte del Comune, che dopo i sopralluoghi fa sapere che gli appartamenti colpiti sono complessivamente 87, di cui 56 danneggiati e 28 dichiarati inagibili. Certo, per fortuna non tutte le case sono state devastate dalla furia del vento: alcune hanno avuto soltanto danni secondari, alberi sradicati dal giardino e qualche tegola caduta. Ma i 28 dichiarati inagibili hanno subito danni piuttosto gravi, tanto che appunto i vigili del fuoco ne hanno interdetto l’utilizzo ai proprietari.Sotto choc anche, anche lei residente in via Agostini con la mamma. «Mia madre era in cucina che preparava la cena - racconta - è arrivata una grandinata spaventosa. Mia mamma ha cominciato a urlare, si è trovata i vetri della veranda addosso. IL pino è caduto proprio sulla mia camera, mi sono arrivati i vetri della finestra addosso. E ho sentito un botto, era il tetto del palazzone che crollava».Su via Agostini, via Carducci e via Vittorio Veneto per tutta la giornata di ieri è stato un viavai di mezzi dei vigili del fuoco, auto delle forze dell’ordine , del Comune e della Protezione civile. Decine le persone venute in soccorso dei residenti. Amici e conoscenti che aiutavano a liberare gli appartamenti da cumuli di vetri e tegole. E i vigili del fuoco che ieri hanno passato in rassegna tutti i dodici palazzoni danneggiati, per decidere quali fossero stabili e quali da dichiarare inagibili.Ancora sotto choc, che abita in via Carducci 12. Mentre prova a liberare il giardino dalle macerie si sfoga: «La tromba d’aria è arrivata mentre stavamo mangiando - C’è mancato poco mi ammazzasse. La mia casa è devastata». Le fa eco, che ha un appartamento in via Carducci: «Sono quarant’anni che vengo qui in vacanza, e queste cose succedono solo negli ultimi sei o sette anni. Cerchiamo di capire le ragioni di questi eventi meteo che capitano sempre qui».Senza parola, che abita al civico 16a di via Veneto:« Ho sentito un rumore strano. E in un attimo ho visto gonfiarsi la posta finestra del terrazzo. Il vento l’ha scardinata e in soffitta ha portato via i lucernari e devastato tutto quello che c’era dentro la soffitta». Nella casa a fiancoaspetta che i vigili del fuoco arrivino per il sopralluogo: «Ho sentito un vento fortissimo, cose se stesse passando un aereo a reazione. E poi un boato. Il tetto di casa nostra è come esploso».Il presidente del circolo Canottieri,, presidia l’ingresso della struttura. Sul cancello di ingresso i che vieta l’ingresso, dato che l’area è sotto sequestro. «Oggi e domani - termina - anche il ristorante è chiuso. Dopo le pulizie ci metteremo a fare la conta dei danni. Per adesso siamo preoccupati per i due feriti, e aspettiamo continuamente notizie sulle loro condizioni».