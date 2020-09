Premio all’impegno di medici, infermieri e giornalisti nel ricordo di Poggiolini

MONTENERO. Uno splendido tramonto arancione, di quelli che solo Livorno sa donare a profusione, ha salutato sul sagrato del Santuario della Madonna di Montenero la 25ª edizione della Festa della Frassinetta. Una festa dedicata a colui che ne è stato l’ideatore, Amerigo Poggiolini, amato e conosciuto dai livornesi per la sua attività e per il suo impegno in politica e in particolare nel sociale.



Era infatti il 1996 quando Poggiolini sul campo circondato di frassini adiacente la sua abitazione al Castellaccio lanciò questa iniziativa che oggi continua ad essere tramandata dall’Associazione amici di Montenero La Frassinetta come occasione conviviale in cui dare riconoscimento alle persone che operano per il bene della città. E in quest’anno difficile come non mai anche per la nostra comunità, l’associazione ha deciso di premiare medici, infermieri e giornalisti che, su fronti distinti, sono stati in prima linea durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria.



Oltre alla consegna dei tradizionali premi, la festa è stata anche l’occasione per ricordare il ventesimo anniversario del Pellegrinaggio a cavallo con una immagine della Madonna di Montenero da Livorno fino a piazza San Pietro: il 6 settembre 2000 (anno del Giubileo) il Pellegrinaggio si concluse con la donazione a Papa Giovanni Paolo II dell’immagine mariana dipinta dal maestro Marc Sardelli. Il racconto di quel particolare pellegrinaggio a cavallo , con tanto di curiosi aneddoti, è stato ripercorso dal presidente della Fondazione Livorno,(all’epoca presidente del comitato appositamente costituito per l’organizzazione dell’iniziativa) e da, cugino di Amerigo, che vi prese parte.La festa della Frassinetta, animata dache l’ha organizzata e diretta alla perfezione (oltre a portare il saluto di Marc Sardelli), ha registrato - tra l’altro - l’importante partecipazione del sindaco . «Sono qui tra voi perché io cerco di essere sempre dove batte il cuore della città - dice il primo cittadino - e qui batte davvero. Intanto perché questo evento ci permette di frugare nella memoria di Livorno con il ricordo di quel particolare pellegrinaggio che fu celebrato sotto i profili religiosi e civili. Ma soprattutto perché viene riconosciuto come punto di riferimento il grande lavoro svolto in una fase di grande emergenza da medici, infermieri e operatori sanitari e quello compiuto anche dai colleghi giornalisti che raccontano questa città in maniera seria , cosa che non sempre avviene nel fluido mondo dei social. A tutti va il mio grazie: questo è un premio importante, nel ricordo di una persona cara come Amerigo Poggiolini che per me aveva due tratti caratteristici: l’ottimismo e il sorriso».Il motivo conduttore di questa edizione della Festa della Frassinetta è stata illustrata dalla presidente dell’Associazione,. «Abbiamo osservato che contro un subdolo e velenoso nemico qual è il coronavirus - dichiara con convinzione ed emozione - sono stati in prima linea, con sacrificio ma con successo, medici, infermieri e collaboratori. Soprattutto nel nostro ospedale i sanitari hanno agito con impegno, competenza, scienza e coscienza ed elevato rischio personale. Abbiamo quindi deciso di premiare quattro medici dirigenti di Unità operativi con i loro coordinatori di unità e la direttrice dell’Unità Infermieristica: in questo modo vogliamo emblematicamente riconoscere i giusti meriti a tutto il personale del presidio ospedaliero di Livorno».«Ma tra i soggetti che ci hanno aiutato durante la fase più dura dell’emergenza - prosegue la presidente Volpi - ci sono sicuramente i giornalisti: sono stati loro a livello locale che ci hanno permesso di essere costantemente informati dell’evolversi della pandemia e anche di orientarci nel ginepraio delle notizie che circolavano. Per questo il riconoscimento va ad affermati giornalisti che rappresentano tre testate che operano storicamente a Livorno: Il Tirreno, Granducato Tv e La Nazione».La platea ha applaudito la scelta fatta dall’Associazione Amici di Montenero e, direttrice dell’Azienda Usl Nord Ovest ha ringraziato la presidente sottolineando che «proprio l’Area Nord Ovest è stata tra le più impegnate durante questa pandemia che non è ancora finita e che anche la Regione Toscana ha riconosciuto l’ottimo lavoro che è stato svolto qui».A premiare il Tirreno sono stati Paola Volpi, Gianfranco Porrà e il presidente dell’Anpi. «È un onore ricevere questo premio intitolato a un grande livornese - dice il capocronista- e sono particolarmente emozionato perché siamo stati accumunati in questo riconoscimento a medici e infermieri: loro sono stati i veri nostri eroi durante la pandemia e non possiamo certo confrontarci con il loro impegno ma è importante che sia stata riconosciuta l’importanza dell’informazione seria, vera e verificata in un contesto difficile come la pandemia. Dedico questo riconoscimento a tutti i colleghi del Tirreno che hanno lavorato in prima linea e che hanno costantemente informato la popolazione andando coraggiosamente negli ospedali e nei distretti ma anche nei supermercati o davanti ai negozi e agli sportelli bancari dove si potevano creare assembramenti. Hanno raccontato la città a tutti coloro che non potevano uscire di casa».Nella motivazione del riconoscimento assegnato al Tirreno si legge: “Allo storico Giornale quotidiano della Città, ai suoi Giornalisti e Collaboratori, per avere con correttezza, completezza e tempestività fornito ai lettori le informazioni sull’improvvso avvento della pandamia di coronavirus, sull’andamento in Italia, nel mondo e nel nostro territorio... Per aver fornito per stampa e sul web con rigore sia le notizie tristi della pandemia sia quelle che potevano dare e davano man mano speranza; una funzione informativa e civile, che ha conseguenze importanti per la vita dei lettori».E allora andiamo a fare l’elenco di chi ha ricevuto il premio Amerigo Poggiolini edizione 2020:direttore del Pronto soccorso;, coordinatore del Pronto soccorso;ha ritirato il riconoscimento per, direttore del reparto di Rianimazione;, coordinatrice inf. di Rianimazione;, direttrice di Pneumologia;ha ricevuto il premio in rappresentanza di, direttore di Malattie infettive; Claudia Marmeggi, coordinatrice di Malattie Infettive;, coordinatrice dell’Area Covid;, direttrice Infermieristica.I premi agli organi di informazione, oltre ad Alessandro Guarducci in rappresentanza del Tirreno , sono stati conferiti ai colleghiper La Nazione eper Telegranducato Tv. Hanno partecipato alla premiazione Vincenzo Costa, Vinicio Ferracci, Riccardo Vitti e Lisi Poggiolini.La cerimonia si è conclusa con le parole di don, priore del Santuario della Madonna di Montenero: «Amerigo ha sempre creduto nell’uomo. L’augurio che faccio al sindaco e a tutti voi e proprio questo: credete sempre nell’uomo».La serata si è poi conclusa con la cena conviviale al ristorante Calascirocco dell’Hotel Rex.