Tutti i colori di Mascagni, la lirica, la fantasia in un affresco gigante che illuminerà la città

L’arte che si combina con la tecnologia, le città e i loro tesori che diventano gigantesche tele sulle quali prendono forma colori, figure, un mondo di citazioni, racconti, suggestioni. È accaduto alle Terme del Corallo durante la mostra dedicata a Modigliani al Museo della Città, accadrà di nuovo sulla facciata del Gran Hotel Palazzo e dei Pncaldi per il Festival Mascagni. È questo il volto più evidente del progetto "Immersiva", che proprio da Livorno parte e si dipana. Ma c’è anche di più. Immersiva infatti è una start up che ha l’obiettivo di aprire a Livorno il primo Centro Espositivo Multisensoriale al mondo, "un centro in grado di combinare i cinque sensi attraverso tecnologie innovative per la diffusione di arte, scienza, cultura e spettacolo". Sarà realizzato all’interno di Palazzi storici, di proprietà della Fondazione Livorno, nel seicentesco quartiere della Venezia Nuova. L’apertura è prevista nel 2022. Ma l’8 settembre (fino al 13), i livornesi ne potranno gustare una superba anteprima, realizzata in occasione del festival Mascagnano. Immersiva proietterà dalle ore 20 alle 24, le straordinarie immagini sulla facciata dell’hotel Palazzo, in un’impresa che coinvolgerà anche gli storici bagni Pancaldi. Un videomapping tra i più grandi mai realizzati in Italia.E il viale Italia sarà chiuso al traffico, in modo da consentire alla città di poter godere appieno l’evento. «Il nostro progetto - spiegano dalla cabina di regia - si focalizza su alcuni aspetti della personalità di Mascagni, che, nel tempo, hanno entusiasmato e ispirato varie personalità nel mondo dell’arte, come Lindsay Kemp che, da regista d’opera, ha curato due fortunatissime produzioni di Iris e Le maschere. Lo spettacolo contiene una performance di Daniela Maccari, prima danzatrice e coreografa, e l’unica persona alla quale lui ha voluto trasmettere, alcuni dei suoi più celebri assoli.

Ci sarà la possibilità acquistare tour e pacchetti : un tour in battello, l’ apericena immersivo sui Bagni Pancaldi, la visita guidata all’appartamento Mascagni dell’Hotel Palazzo e la cena di gala . Tutto organizzato da Immersiva, in collaborazione con Tuscany Travelling e l’Associazione Guide Labroniche. Prenotazioni da oggi sul sito www.tuscanytravelling.com o scrivendo a info@immersivalivorno.com

«L’idea di uno spettacolo multisensoriale all’interno del "Festival Mascagnano" - spiegano gli ideatori - nasce dalla volontà di contribuire a creare un evento di valenza internazionale, unico nel suo genere. Che possa non solo attrarre l’interesse degli appassionati, ma anche provare a rinnovare l’opera lirica per avvicinare il grande pubblico. Seguendo le esplorazioni eclettiche del compositore livornese lo spettacolo, ccon l’uso di tecnologie digitali di avanguardia, combinerà l’opera lirica con nuove forme di espressione artistica». Un assaggio di quello che attende Livorno, è impresso in un video da brividi. E, chi organizza, la