Imprenditori e professionisti, voucher per la formazione: come fare per averli

Livorno. Opportunità in vista per liberi professionisti e imprenditori. A loro sono destinati i voucher formativi che verranno assegnati tramite due bandi regionali in pubblicazione a partire dal 26 agosto.



A farlo sapere è il Comune di Livorno «nell’ambito delle attività e dei servizi che l’amministrazione comunale svolge per portare a conoscenza della cittadinanza tutte le occasioni di sostegno all’imprenditoria».



L'obiettivo dei voucher è quello di far acquisire o potenziare ai destinatari le conoscenze legate alla digitalizzazione e alle innovazioni tecnologiche, accompagnando gli investimenti per la digitalizzazione dei processi produttivi, l'economia circolare e la cybersecurity. «Lo scopo - scrive il Comune in una nota - è anche promuovere nuovi modelli di organizzazione del lavoro in grado di favorire ed accrescere i processi di innovazione e, al tempo stesso, la partecipazione e il benessere dei lavoratori».Attraverso i voucher il contributo della Regione Toscana coprirà le spese di iscrizione ai percorsi formativi, garantendo un finanziamento fino a 2,5 mila euro agli imprenditori e di 2mila euro ai liberi professionisti.«Accogliamo con favore queste nuove opportunità di sviluppo e di innovazione - dichiara l’assessore al lavoro, allo sviluppo economico e alla formazione del Comune di Livorno,- Ci auguriamo che anche queste misure possano essere apprezzate ed ampiamente utilizzate da imprenditori e liberi professionisti operanti sul nostro territorio».Nel periodo di validità degli avvisi potranno essere richiesti fino ad un massimo di tre voucher, comprensivi di quelli di cui si sia eventualmente già beneficiato a valere sui precedenti bandi. Le richieste potranno essere presentate con scadenze bimestrali. Limitatamente alla prima scadenza del 15 settembre, potranno essere presentate domande anche per corsi formativi avviati a partire dal primo aprile.I bandi regionali che saranno pubblicati il 26 agosto sul bollettino ufficiale rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani: si prevede che il 40% delle risorse destinate ai liberi professionisti sia destinato prioritariamente ai voucher richiesti dagli under 40.I voucher formativi per imprenditori e liberi professionisti si configurano come aiuti di Stato. Le relative azioni dovranno dunque rispettare le normative disposte in materia dall'Unione Europea. —