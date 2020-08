Il ritorno di D’Attilio, il prefetto livornese: «Più controlli e ora scatteranno le sanzioni»

«Sono tornato a casa». Paolo D’Attilio, seduto nella sala riunioni del palazzo del governo dove per una vita è stato il braccio destro dei prefetti che si sono succeduti in città, sempre in prima linea nei principali avvenimenti livornesi dagli incendi a Montenero al Moby Prince, si lascia andare un sorriso e ricorda gli anni passati. «Sono nato a Roma ma sono livornese d’adozione. Quante partitelle a basket ai Salesiani, sui campi di via del Risorgimento e quanti duelli con la maglia del Don Bosco. Se penso che dopo la laurea in giurisprudenza feci il concorso quasi per caso... Quando chiamò la questura, mio padre si preoccupò: “Che è successo?”, mi chiese. In realtà mi avevano convocato per dirmi che avevo vinto il posto».



Primo incarico come vicecapo di gabinetto a Savona nel 1985, tre anni dopo il passaggio a Livorno: capo di gabinetto fino al 2004, poi vice prefetto vicario fino al 2010. «Dieci anni fa esatti: il 25 settembre mi mandarono a Genova dove sono stato 6 anni da vicario, un’esperienza meravigliosa. A quel punto è arrivata la nomina a prefetto e il trasferimento a Roma come direttore centrale dei servizi demografici, un ruolo che mi ha permesso di avere una visione a 360 gradi coordinando 103 prefetture».



Due anni fa l’incarico a Massa come prefetto e ora il ritorno a Livorno, nella città dove ha sempre continuato ad abitare la sua famiglia. «Sono felice - confida -, ritrovo i miei collaboratori: prima ero il collega e l’amico Paolo, adesso sono il prefetto, sempre Paolo, ma il ruolo impone un rapporto diverso».L’ufficialità della nomina è arrivata alle 1.30 della notte di venerdì 7 agosto, al termine di un consiglio dei ministri fiume. «Il primo a chiamarmi è stato il sindaco, ancor prima dell’ufficialità, quando la notizia ha iniziato a girare. “Chi l’avrebbe immaginato 10 anni fa di ritrovarci in questa posizione?”, ci siamo detti».Da quel momento il telefono del nuovo prefetto di Livorno non ha smesso di suonare: «Tra mail, messaggi e Whatsapp mi hanno inondato, sono resuscitate persone con cui magari ho preso un caffè una volta, tutti a complimentarsi», racconta, senza nascondere qualche perplessità.D’Attilio arriva in un momento molto delicato, nei giorni in cui il governo sta stringendo le maglie per evitare il possibile ritorno dell’ondata Covid. «La movida, con i suoi problemi, c’era anche dieci anni fa, le baracchine, il caos sul lungomare. Oggi però non ci può essere, ovvero va regolamentata - premette il nuovo prefetto -. Devo dire che l’ordinanza del ministro Speranza ha solo messo dei paletti più chiari a un obbligo che c’era anche prima: l’obbligo della mascherina c’è sempre stato, l’uso della mascherina è essenziale».Da Massa a Livorno ci sono poco più di 60 chilometri, eppure D’Attilio è passato dalla provincia che in Toscana ha pagato lo scotto più alto per il coronavirus a quella che invece in Toscana e nel centro nord Italia ha avuto meno casi di contagi e decessi. «Abbiamo avuto numeri molto pesanti: 524 contagi e 330 morti ogni 100mila abitanti - ricorda -, ho vissuto, soprattutto all’inizio del lockdown la guerra al vicino, agli “stranieri”, intesi come non residenti che avevano le seconde case a Massa».Ora al primo posto dell’agenda c’è la questione dei controlli: proprio per questo stamani il prefetto incontrerà in videoconferenza i sindaci di tutta la provincia nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, insieme al questore e ai comandanti di carabinieri e finanza.Quale sarà l’approccio? «Il rispetto delle regole è fondamentale - risponde D’Attilio -, il prefetto Tomao ha fatto tanto e dato le indicazioni giuste. Capisco che il bel tempo, la voglia di uscire, il mare, abbia fatto dimenticare a tanti livornesi le regole. Ora bisogna tornare a ricordarcele».Le indicazioni che partiranno dalla prefettura sono chiare: «Sensibilizzerò i sindaci a maggiori controlli, cercando chiaramente di capire le loro esigenze, ma è importante che l’azione di controllo sia fatta in sinergia», dice D’Attilio.Poi aggiunge: «Io credo che il tempo dei richiami, “ricordati che devi indossare la mascherina”, e quello del buonismo siano passati. Ciò non significa che ci saranno sceriffi: oggi se entri in un qualunque locale lo chiudi. A Massa c’era una discoteca frequentatissima: abbiamo cercato in maniera intelligente di contemplare i vari interessi, è stato difficilissimo, li abbiamo anche sanzionati più volte. Ecco, bisogna agireServe responsabilità da parte di tutti i cittadini e collaborazione da parte dei gestori dei locali, ma bisogna sapere che le sanzioni arriveranno, sia per i gestori che per i cittadini».L’altro tema caldo, sempre in chiave Covid, è quello di Effetto Venezia che scatterà in questo fine settimana. «Tomao aveva già esaminato il piano, chiedendo un aumento degli steward da 90 a 130. Adesso lo illustreranno anche a me - dice D’Attilio -, la scelta di prevedere delle prenotazioni e contingentare le persone per gli spettacoli è intelligente. Voglio però capire meglio la gestione delle bancarelle». —