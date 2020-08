Sbanda e colpisce due auto in via Gobetti: feriti due ragazzi

LIVORNO. Ha sbandato con l'auto, colpendo due macchine parcheggiate in via Gobetti. Incidente stradale poco prima delle 2 della notte fra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto. Feriti, in modo non grave, due ragazzi: un ventunenne e una ventiquattrenne di Livorno. Per quest'ultima, trasportata al pronto soccorso da un'ambulanza con il medico a bordo della Misericordia di via Verdi, i soccorritori hanno riscontrato un trauma cranico non commotivo e una ferita lacero contusa alla fronte. Il ragazzo, trasferito in ospedale dalla Svs di Ardenza (dall'ambulanza Bravo 0643) ha avuto come conseguenze dello scontro solo alcuni traumi.

Entrambi erano rimasti incastrati all'interno del proprio mezzo, un'utilitaria tre porte, motivo per il quale sono dovuti intervenire sul posto anche i vigili del fuoco della caserma di via Campania.