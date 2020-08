Si ustiona con l'alcol mentre pulisce: grave un uomo di 72 anni

Incidente domestico in un appartamento di Coteto. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Svs di via San Giovanni e portato nella shock room dell'ospedale

LIVORNO. Un uomo di 72 anni è rimasto gravemente ustionato in casa forse mentre stava pulendo la cucina con dell'alcol denaturato. Secondo quanto appreso l'uomo si trovava nel suo appartamento di via Piemonte, in Coteto, quando il liquido a contatto con una fiamma (forse quella del fornello) ha preso fuoco causandogli ustioni di secondo grado al tronco e sulle braccia.

L'incidente domestico è avvenuto poco prima delle 17.30 di mercoledì 5 agosto e stando a una prima ricostruzione si sarebbe trovato insieme ai familiari, che hanno subito avvertito il 118. Sul posto, infatti, è sopraggiunta un'ambulanza con il medico a bordo della Svs di via San Giovanni, che lo ha trasportato direttamente nella shock room del pronto soccorso. Cruciali le prossime ore per stabilire il decorso ospedaliero del ferito: per il momento dall'ospedale non è stato disposto il trasferimento al Centro ustioni di Cisanello, a Pisa, il punto di riferimento di area vasta per ferite di questo tipo.