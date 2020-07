Voleri: "Il nostro Mascagni con questo festival farà insieme a Livorno il giro del mondo"

Al via domenica il nuovo Mascagni Festival diretto dal tenore livornese Marco Voleri. Il clou della manifestazione, una novità che da quest’anno dovrebbe essere un appuntamento fisso per riportare definitivamente pace tra il grande compositore e la sua città, è in programma a settembre nello scenario della Terrazza Mascagni con una serie di eventi di grande impatto. Ma domenica 2 agosto intanto alla Fortezza Nuova (ore 21,15) si ricorda la morte del musicista avvenuta a Roma nel 1945.



In programma un concerto lirico dal titolo “Con occhi dove un’anima sognava” (da un verso di “Isabeau”) a cui prendono parte i soprani Maria Billeri e Francesca Maionchi, il mezzosprano Rossana Rinaldi, il tenore Samuele Simoncini e il baritono Sergio Bologna. Ad accompagnarli al pianoforte Laura Pasqualetti mentre le voci recitanti sono quelle di Andrea Gambuzza e Ilaria Di Luca; ad introdurre la serata sarà il musicologo Fulvio Venturi.



Si ascolteranno brani da Cavalleria Rusticana, Guglielmo Ratcliff, Zanetto, Lodoletta, Piccolo Marat, Pinotta e Nerone. A pochi giorni dall’inizio del festival il direttore Marco Voleri è nel pieno del lavoro.«Con il Covid quest’anno non si allestiscono opere quasi da nessuna parte e molti dei miei impegni sono saltati, resta quello con “Tosca” al Festival Pucciniano che andrà in scena il 6 e il 14 agosto prossimi. In questo periodo lavoro dalle 8 di mattina al Mascagni Festival e la sera vado alle prove a Torre del Lago. In futuro la mia intenzione è di dedicarmi nei mesi di primavera ed estate solo al festival, ma nei mesi invernali non voglio rinunciare a qualche teatro importante. La mia priorità comunque resta il Mascagni Festival che sono onorato di dirigere. Io sono un passionale e sento una grande responsabilità».«Lavoriamo per questo. E un primo risultato è già arrivato. Abbiamo avuto proprio in questi giorni il nulla osta per entrare nella grande rete di Italiafestival, associazione dell’Agis che raccoglie le più importanti rassegne d’Italia, dal Rossini Festival a Milano Musica, da Santarcangelo al Napoli Teatro Festival. È una bella notizia per Livorno perché l’associazione è anche una vetrina sull’Europa e il Mascagni Festival si deve affermare anche in campo internazionale. Dobbiamo dedicare alla comunicazione molta attenzione anche perché stiamo partendo ora e ci siamo accorti che è come se in tanti aspettassero questo festival, persino l’ambasciata turca è interessata per non parlare della Spagna. Mascagni è livornese ma è un autore conosciuto nel mondo. E noi dobbiamo accreditarci come festival di genere e di caratura internazionale, promuovere studi intorno a Mascagni, proporre edizioni critiche. Nello stesso tempo creare collaborazioni con altri festival in Italia e all’estero perché oggi come oggi non si può andare avanti da soli. Così si abbattono i costi e aumenta la qualità».Oggi non si allestiscono più opere che durano 4 ore, ci si muove tra varie discipline, quest’anno ad esempio uniamo teatro e musica, nella serata del 2 ascolteremo un dialogo esilarante tra Mascagni e D’Annunzio tratto dalle lettere. Mascagni è un vaso di Pandora, non finisci mai di scoprire cose. Non era solo un autore, era un autentico contaminatore e in questo è modernissimo: pensiamo al taglio di capelli alla mascagna che ha fatto moda, alla colonna sonora per il film muto “Rapsodia Satanica».«Il filo nasce dalla volontà di fare una “puntata zero” di quello che sarà in futuro il festival. Dopo l’inaugurazione del 2 agosto si passa al 9 settembre con una serata simbolo, un momento di raccoglimento alla Terrazza Mascagni, il posto che ogni livornese sente suo, in ricordo delle vittime dell’alluvione, il cui incasso sarà devoluto alla Caritas. Il 10 il Mascagni raccontato da Michele Crestacci andrà a riempire un'altra casella di quel pantheon di livornesi illustri dopo Modigliani, Caproni e Picchi. L’11 settembre sarà ancora una serata di grande livello con una gala di musiche veriste e tre cantanti tra i più importanti del panorama italiano: Amarilli Nizza, la preferita di Zeffirelli, Sonia Ganassi e il tenore emergente Angelo Villari. Aggiungiamo la partecipazione di un attore come Luca Zingaretti con un testo di Michele Santeramo, anche lui tra i maggiori drammaturghi della scena contemporanea. Alla Giuda dell’Orchestra della Toscana ci sarà Beatrice Venezi. Chiude la manifestazione il 19 settembre il concerto della Banda dei Carabinieri con un programma mascagnano».«Dal primo giugno sono anche direttore ad interim della stagione lirica. Il momento è delicato perché non sappiamo cosa ci sarà consentito: se continua l’emergenza corona virus con il distanziamento degli spettatori in teatro si potrà fare davvero poco. A fine anno però potrebbe esserci un titolo. Io non dispero». —