Addio a Giulia Sforzini, sorella del partigiano medaglia d’oro al valor militare Alfredo

Livorno: si sono svolti giovedì 9 i funerali. "Quando suo fratello partì per la guerra lei lavorava in quella che oggi è la Baracchina rossa", scrive l'Anpi

LIVORNO. Si sono svolti giovedì 9 luglio i funerali di Giulia Sforzini Specos, la sorella amatissima di Alfredo Sforzini, partigiano medaglia d’oro al valor militare. "Pur dedicandosi con affetto profondo alla famiglia e ai figli - scrive l'Anpi - il ricordo e il rimpianto per il fratello tragicamente perduto non l’abbandonò mai. Quando nel 2007, in una delle tante iniziative dell’Anpi sulla memoria, gli studenti della classe 5H del liceo Cecioni la intervistarono, rimasero colpiti dal suo dolore ancora vivo e dai tanti ricordi di lui. Certo la sua morte così atroce dovette essere sconvolgente per Giulia, allora poco più che ventenne".

Quando Alfredo era partito per la guerra, era un giovane che lavorava in quella che oggi è la Baracchina Rossa e sognava, quando fosse tornato a casa, di aprire un bar tutto suo. Ma la furia omicida nazifascista interruppe il suo sogno: di stanza in Piemonte, dopo l’8 settembre entrò nella IV brigata partigiana Garibaldi sotto il comando di Pompeo Colajanni e divenne responsabile del servizio informazioni. Torturato a lungo per estorcergli i nomi dei compagni, non parlò. Condannato a morte, venne portato su un camion a Cavour per eseguire la sentenza, ma Alfredo non lo permise. Strappò il cappio di mano al boia, se lo mise al collo e si lanciò nel vuoto gridando: ”Viva la libertà”. Il suo corpo venne lasciato quattro giorni sulla piazza di Cavour, come ultimo oltraggio. Quando Giulia lo raccontava, ancora piangeva. Ora finalmente è insieme a lui. "Buon viaggio Amica e Compagna Giulia", conclude l'Associazione nazionale partigiani