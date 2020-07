Inchiesta Hotel Palazzo, l’ex cameriera e il lavoro in albergo: «Così cambiavo contratto da un giorno all'altro»

LIVORNO. Una trentina d’anni, qualche esperienza precedente nel mondo della ristorazione e quasi un anno di lavoro come cameriera nello staff del Grand Hotel Palazzo, il cinque stelle affacciato sulla Terrazza Mascagni. Il giorno dopo la pubblicazione da parte del Tirreno della presunta frode fiscale e truffa ai danni dello Stato nella gestione del personale che lavora nella struttura ricettiva, a raccontare il sistema con cui venivano assunti i dipendenti e a che condizioni, è questa ragazza spigliata che preferisce rimanere anonima.



Cominciamo dall’inizio, quando ha cominciato a lavorare all’Hotel Palazzo e con che mansione?



«Ho cominciato nella primavera dello scorso anno. Conoscevo una ragazza che ci lavora, mi ha detto che avevano bisogno di una figura che potesse essere impiegata sia al bar che al ristorante come cameriera».«Una società che si chiama Work Up Srls, che se non mi sbaglio ha sede in Campania, in provincia di Napoli».«Inizialmente uno stagionale che prevedeva quaranta ore settimanali di lavoro per uno stipendio che variava tra i 1.200 e 1.300 euro al mese. Ma come succede spesso nella ristorazione non finivamo mai all’orario previsto».«L’interfaccia era questa società. Poi c’era una specie di responsabile nell’hotel che di volta in volta mi comunicava che tipo di contratto avrei dovuto firmare».«Dovrei guardare le buste paga, ma se non sbaglio almeno tre o quattro. In pratica ogni due settimane c’era un nuovo contratto che cambiava da un giorno all’altro. Dopo lo stagionale sono passata part-time, poi a chiamata e infine ancora a tempo pieno. Ma le promesse erano diverse».«Che mi avrebbero regolarizzato».«Poi il rapporto si è concluso».«Su quello niente da dire, i soldi sono arrivati tutti. Ma c’è una cosa che non mi torna».«Ho fatto un controllo con l’Inps e dalle verifiche che hanno fatto è venuto fuori che a oggi non sono stati ancora versati i contributi. Mi hanno spiegato che c’è tempo fino alla fine dell’anno per regolarizzare tutto quanto, quindi prima di fare qualsiasi passo voglio sperare che la situazione sia risolta».«Non ho contatti con gli altri dipendenti, eravamo in molti nella stessa situazione tra cameriere, persone che pulivano le stanze, cuochi, lavapiatti. In tutto eravamo una ventina. A tutti quello che non tornava era il fatto che i contratti cambiassero da un giorno all’altro senza un motivo».«Non era lui che trattava con i dipendenti».