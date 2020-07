Torta di ceci, cacciucco e i fossi: le perle di Livorno su Rai Uno

LIVORNO. Un battello sta dolcemente attraccando. Ha appena concluso il suggestivo giro dei fossi. Siamo allo Scalo dei Fiorentini, tra piazza della Repubblica e la Fortezza Nuova; un luogo tanto caro al poeta Giorgio Caproni. Dalla barca scendono numerose persone: c’è una troupe televisiva, ci sono le ragazze della galleria Uovo alla Pop, e i conduttori della storica trasmissione di Rai Uno, Linea Verde Estate. O meglio i due nuovi conduttori, in sella da un paio di settimane: Marco Bianchi, milanese, e Angela Rafanelli, livornese doc.



È la classica giornata di inizio estate, afosa, col sole a picco nell'ora di pranzo. Angela ha un piatto fumante di cacciucco e invita i membri della squadra all’assaggio. Il regista consiglia di far presto: la pausa deve essere breve, il lavoro non è terminato. «Amo la mia città - dice Angela -, e l’ho amata ancor di più andando via. Cambiando punto di vista, spesso, riesci ad apprezzare meglio i luoghi dove sei cresciuto. Vivendoci non è semplice coglierli perfettamente».



Nel corso della prima riunione, quando il produttore chiese ai due giornalisti, che cosa avessero voluto raccontare, Angela suggerì subito Livorno. «Mi pareva il minimo che potessi fare, e poi - scherza- , un ragazzo così bello e bravo come Marco, dovevo assolutamente portarlo a conoscere babbo e mamma».«“A me il posto piace sceglierlo, in relazione alle cose che si mangiano. E, amando la torta di ceci, non potevo che approvare», sorride Marco Bianchi. Tuttavia,la scomoda verità, viene fuori. «Lui , sapendo che sono di qui, se n’è venuto fuori con la voglia di, da abbinare con un bicchiere di vino. E allora ho fermato i lavori, spiegandogli senza mezzi termini che, innanzitutto, si dice cinque e cinque, e poi la simbiosi ideale la si ha con la spuma bionda. Bene mettere i puntini sulle. Ha pochi difetti, ma questo doveva ancora toglierlo».«Ho avuto il piacere di farla io, la torta, da Gagarin, al mercato - ribatte Bianchi - ; era buonissima l’abbiamo divorata». Il giornalista di Linea Verde ha dunque riscoperto Livorno, dopo averla frequentata sovente da bambino, durante le vacanze estive trascorse in Toscana con i suoi genitori. «Oggi l’ho vista con occhi diversi; quelli del conduttore, visitando luoghi meravigliosi. Turista speciale, che ha avuto l’onore di toccare con mano realtà quasi mistiche, dimenticate, ma che vivono nel presente».Livorno è stata la tappa conclusiva di un percorso partito da Piombino e passato per Populonia, Baratti e Bolgheri. «La nostra forza - prosegue Rafanelli - è anche essere un centro nevralgico da cui raggiungere altre piazze importanti». Le ragazze di Uovo alla Pop, hanno svolto un importante ruolo di supporto. «Sono il mio ponte con la città - afferma Rafanelli-. Senza tradire la loro livornesità, sono aperte verso l’esterno. Cosa che a noi riesce poco bene, perché ci stanchiamo presto e ci sentiamo i migliori di tutti. Loro invece sono coraggiose».Non tutti sanno che Marco Bianchi è anche un esperto di cucina, che ha tanto studiato e lavorato nel settore, facendo da spalla a grossi calibri. «La conoscenza fa la differenza. Se tu sai dare informazione a qualcuno, ciò può fornire spunti e far riflettere la persona. Che, con gli elementi in mano, può scegliere da che parte andare. Nel campo dell’alimentazione occorre essere attenti, dando risposte e informazioni giuste; che poi son quelle della scienza. Il cacciucco che ho assaggiato era buonissimo, piccante al punto giusto, ben lavorato. Al mercato del pesce ho scoperto la ricetta perfetta. E l’ho testata. Meglio di così...». Linea Verde Estate andrà ogni domenica alle 12.20. La puntata di Livorno è prevista il 26 luglio.