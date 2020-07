Mascherine sequestrate in 11 farmacie: prezzo 7 euro, ma certificazione fasulla

Livorno. Secondo la guardia di finanza quelle super mascherine “made in China”, dal prezzo di sette euro l’una, non avrebbero rispettato lo standard Ffp2 e quindi non avrebbero affatto avuto quel potere filtrante del 95%, a differenza di quanto dichiarato dalla certificazione. Perché la garanzia, stando a quanto riscontrato dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria guidato dal tenente colonnello Gabriele Baron, sarebbe stata rilasciata da un ente europeo non accreditato.



Le Fiamme gialle labroniche, dirette dal colonnello Gaetano Cutarelli, dopo i controlli in 11 farmacie livornesi hanno sequestrato in diverse regioni d’Italia 37mila mascherine descritte come «non conformi allo standard Kn95, equivalente al Ffp2». I dispositivi di protezione individuale, importati dalla Cina, sono tutti riconducibili a una società di Pontedera, la Recomm di via Tosco Romagnola, azienda che dopo averle acquistate in Asia le avrebbe distribuite in varie farmacie. Sei delle quali a Livorno (anche se poi, probabilmente dopo ulteriori passaggi che esulano dal controllo dell’impresa pisana, la finanza le ha trovate in altri cinque negozi sanitari della città) e in migliaia fra Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Abruzzo e altre province della Toscana. Un giro d’affari molto esteso, dal momento che si parlerebbe di un «avvenuto commercio in frode di oltre duecentomila dispositivi di protezione individuale irregolari in ambito nazionale».



Per questo motivo il legale rappresentante della società pontederese, l’imprenditore, è stato denunciato per i reati di falsità materiale commessa dal privato e frode nell’esercizio del commercio. «Il mio assistito – ha spiegato la sua avvocata di fiducia, la pratese– si dichiara fiducioso di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati».Stando a quanto riportato dalla guardia di finanza chi, nelle 11 farmacie livornesi e in altre un po’ in tutta Italia, ha acquistato queste mascherine non avrebbe avuto la sicurezza di una protezione del 95%, a differenza di quanto certificato sulla confezione. Perché «il grossista – si legge nella nota dei militari – per attestarne la conformità e quindi immettere indebitamente in commercio i dispositivi di protezione ha fornito certificazioni Ce rilasciate da un ente europeo non accreditato». Non esiste una riprova sul vero potere filtrante delle mascherine messe in commercio dalla Recomm di Pontedera, che fra l’altro come altre imprese è entrata nel settore solo nei mesi dell’emergenza, visto che la guardia di finanza su di esse non ha effettuato alcun test, ma sicuramente – è quanto emerge dalle indagini, per altro ancora in corso – chi le ha certificate non avrebbe potuto farlo, in quanto non accreditato. Nessuno, insomma, avrebbe potuto garantire quella percentuale del 95% che poteva convincere il consumatore a pagarle sette euro l’una. —