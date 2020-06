Il Comune frena auto e scooter sulle strade, ecco il piano per ridurre i limiti di velocità

LIVORNO. Ridurre la velocità di auto e scooter, lavorare sul decoro urbano e aumentare la sicurezza all’interno dei quartieri della città. Questi sono gli obiettivi dell’amministrazione per il 2021. Da centrare attraverso un unico strumento: la “Zona 30”. Un’area in cui la velocità massima consentita viene abbassata dai canonici 50 a 30km/h. Un maxi cambiamento che il Comune inserirà all’interno del Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums, in sigla, ndr). Una sorta di progetto gigante, che rivede il traffico cittadino in chiave ecologica – più piste ciclabili e percorsi agevolati per chi sceglie mezzi di trasporto non inquinanti –, cercando di ridurre al tempo stesso il rischio di incidenti, che a oggi risulta elevato. Nello scorso mese di maggio a Livorno si sono registrati oltre tre scontri al giorno. Quasi due feriti su strada ogni 24 ore. La giunta del sindaco, Luca Salvetti, ha già individuato le zone “calde”. Quelle in cui automobilisti e scooteristi corrono troppo. Quelle in cui scatterà la Zona 30. Ecco quali sono.



I TEMPI



«Voglio precisare che le aree che abbiamo individuato per l’istituzione della Zona 30, per il momento rientrano nelle intenzioni dell’amministrazione. Il Piano urbano di mobilità sostenibile in cui sono contenute – spiega l’assessora alla mobilità,– dovrà essere approvato dal consiglio comunale». Il Pums verrà presentato dal Comune nel mese di novembre. E andrà a votazione con ogni probabilità a gennaio. In caso di voto positivo, i suoi “effetti” si inizierebbero a sentire nei primi mesi del 2021. Con l’istituzione delle prime Zone 30, nel cuore della città e in periferia.«Ogni Zona 30 sarà contraddistinta da arredi naturali, come piante o aiuole. Una pavimentazione differente dall’asfalto tradizionale – spiega Cepparello – indicherà ad auto e scooter, oltre alla segnaletica, che da quel punto preciso non si possono superare i 30 km/h». Nel Piano urbano di mobilità sostenibile, l’amministrazione indicherà molte aree del centro come future Zone 30. A cominciare dall’intero quartiere Venezia, fatta eccezione per via della Venezia e via Borra, molto trafficate e non predisposte a un abbassamento della velocità massima consentita. Il Comune ha intenzione di imporre i 30 km/h anche in via Terrazzini, via Pellegrini, via del Seminario, via della Campana, via Pellettier e via dell’Oriolino.Nel Pums, l’amministrazione indicherà la propria volontà di portare a 30 km/h il limite di velocità anche in via delle Navi e in via Carlo Bini, in zona Borgo. E poi nel quartiere Coteto, nell’intero reticolo di strade compreso tra via Oberdan Chiesa e via Campania. Anche le vie interne al quartiere Fabbricotti rischiano seriamente di passare dai 50 a 30 all’ora. Stesso discorso per i quartieri Leccia e Scopaia. «La Zona 30 ha un senso – prosegue Cepparello – quando viene applicata all’interno dei centri abitati, dove riducendo la velocità si riesce a garantire maggiore sicurezza ad anziani e bambini che passeggiano o giocano vicino casa».Nelle idee – e nelle speranze – della giunta Salvetti c’è anche il rilancio commerciale della aree che saranno decretate Zona 30. «In molti casi sono strade in cui si trovano negozi di vicinato, attività a conduzione familiare. Se noi rendiamo le Zone 30 appetibili, con verde e pubblico e nuovi elementi di arredo urbano - dice Cepparello - creiamo delle nuove zone della città, quasi completamente riviste, dal punto di vista del traffico e della vivibilità. La nostra intenzione è quella di compiere delle azioni che vanno oltre l’abbassamento del limite di velocità». Ma se ogni Zona 30 sarà caratterizzata da nuove panchine e aiuole, per il Comune si prospetta un importante investimento. «È proprio così - conclude Cepparello - ma credo che siano spese necessarie per migliorare la città, sotto molteplici aspetti. Non faremo tutto e subito perché non abbiamo la bacchetta magica, ma ora è importante dare una direzione definita al nostro lavoro in tema di mobilità e, soprattutto, per ciò che riguarda la sicurezza stradale». —