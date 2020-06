Le superdonne arrivano sui muri di notte strizzano l’occhio, sono pop e vanno scovate

Da Milano a Napoli passando per Firenze e lampeggiando su Instagram, si sono moltiplicate e sono diventate dive dell’antidivismo, regine dell’arte delle sorprese, del fascino della strada, invincibilità dell’idea che spiazza. Sono Frida Kahlo ma anche Barbie, Alda Merini ma anche la Madonna, Peggy Guggenheim ma anche Giovanna Botteri, alla quale è stato conferito l’onore di entrare nell’olimpo dopo che è stata al centro delle insulse critiche sul suo aspetto e sul suo look. Tutte portano stampata sul petto la S di Superman e dei super poteri, tutte fanno l’occhiolino a chi le incontra.



Un “caso” artistico, anche una delle prime mostre aperte in Italia (a Napoli appunto) dopo il lockdown, un’invasione di città in città, di notte, a sorpresa come si comanda. E questa volta anche Livorno è stata benedetta dal tocco magico di Lesdiesis collettivo artistico misterioso perché la street art ama l’anonimato, certamente femminile, certamente impegnato contro le diseguaglianze ma anche ironico e lieve, probabilmente toscano.



Quello delle superdonne è uno dei progetti di Lesdiesis che però realizza anche immagini di maschi meritevoli di questa “s” che fa grandi e simpatici, come per esemio, in questi giorni di mobilitazioni contro il razzismo, quella di un belMartin Luther King, uno dei personaggi apparsi a Livorno, precisamente in via Santa Caterina, pure lui intento in una strizzatina d’occhio che racconta una lunga storial.Altre immagini del collettivo hanno fatto la loro comparsa in Venezia, una Frida Kahlo e una Madonna, nonché una Gugghenheim, che si sono rivelate la mattina scorsa in vari angoli del quartiere.Naturalmente l’incursione livornese del collettivo non è un caso: anticipa la bella mostra della galleria Uovo alla Pop “Nature es Nature” che si inaugura il 20 giugno alle 20. 30.«Il bello della street art e di conseguenza dei tour che la riguardano è che non è mai la stessa, ogni notte, pioggia vento o l’intervento umano possono cambiare le cose – spiegano a Uovo alla Pop –. Un’opera vista ieri, oggi non esiste più, ma per fortuna vale anche il contrario, infatti a Livorno, in vista della mostra, gli artisti non locali si stanno facendo in quattro per trovare il loro posto sulla strada. Ci hanno fatto una sorpresa proprio davanti alla galleria, e l’unica cosa che le artiste ci avevano detto è stata: Buona caccia! Così da vere appassionate siamo andate alla ricerca delle opere e ne abbiamo trovate tre, ma chissà quante sono. Lediesis ci piacciono molto come street artist, nella loro leggerezza pop evocano un messaggio molto profondo e potente. E chissà cosa succederà la notte della mostra, gli artisti invitati sono tantissimi e molto generosi, una mostra che è stata lanciata on-line adesso diventa reale in galleria e ancora un’altra mostra a cielo aperto succederà tra le strade di Livorno, siamo emozionate».Tra le altre superdonne immortalate aui muri dalle Lesdiesis in questi ultimi mesi la regina egizia Nefertari, Sofia Loren, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack. A Livorno, oltre a quelle già scoperte, dovrebbero essercene altre di signore con la S acquattate in qualche angolo della città.Di certo prima o poi si faranno stanare e strizzeranno l’occhio a chi le osserva ma non per sedurre, piuttosto a caccia di simpatica complicità siamo super ma non ce la tiriamo, giochiamo con i nostri poteri perché sono veri e ben venga chi come noi combatte per l’uguaglianza, l’arte, la scienza. –