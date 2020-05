Cassa in deroga ok per 8mila addetti a Livorno, ma soltanto 1.600 sono stati pagati...

LIVORNO. Chi non ha ricevuto ancora nulla, chi ha avuto più fortuna e ha potuto contare su qualche anticipo dal datore di lavoro. Pochi lavoratori, invece, hanno visto sul conto corrente il versamento dell’Inps per la cassa integrazione, sia che fosse ordinaria o in deroga. I “beneficiati” sono stati, sia nell’uno che nell’altro caso, come spiega la Cgil, circa il 20%.



Purtroppo, in questo momento di emergenza, si scontano peccati antichi e cioè un meccanismo legato alle varie forme di ammortizzatori sociali che è farraginoso e pieno di complicazioni . Con la pandemia, sono state introdotte novità grazie al decreto “Cura Italia” cercando di snellire le procedure della domanda e delle consultazioni sindacali necessarie. In più è stato resuscitato in fretta e furia anche uno strumento che era scomparso da anni, quello della cassa in deroga.



L’obiettivo, però, è stato centrato solo in parte (e infatti con il nuovo decreto “Rilancio” approvato martedì verranno introdotte ulteriori semplificazioni come l’obbligo per l’Inps di esaminare le pratiche in 15 giorni).Per la cassa integrazione ordinaria, che si rivolge solo ai dipendenti dell’industria e l’edilizia e viene chiesta all’Inps, su Livorno sono state lavorate 623 domande nel settore edile e 673 per l’industria. Nel primo caso ne restano ancora da analizzare 15 e nel secondo 37.Per quella in deroga, che spetta a tutte le imprese prive di altri ammortizzatori sociali (e quindi soprattutto è legata alle piccole imprese) la domanda va rivolta alla Regione che la finanzia e la deve approvare. C’è poi il passaggio all’Inps che eroga nel concreto l’assegno. In provincia di Livorno le domande presentate dalle aziende, al 7 maggio scorso, erano 3.080 per un totale di lavoratori interessati pari a 8.131 (4.805 donne e 3.326 uomini). Un numero che pone la provincia di Livorno al quarto posto in Toscana (complessivamente a livello regionale sono stati interessati da questo tipo di richiesta 91.905 addetti). Ora le domande sono state nella gran parte accettate dalla Regione e passate all’Inps, solo 22 quelle respinte e 26 in attesa di integrazioni.Il nodo sono, però, i pagamenti, ancora troppo pochi, con un ammontare stimato dalla Cgil, sia per cassa in deroga che per quella ordinaria, pari al 20% circa . A livello regionale (numeri scorporati per provincia non ci sono) il dato di quella in deroga è ancora più basso: su 34.381 domande approvate e trasmesse dalla Regione, solo 3. 235 sono state quelle pagate (quindi meno del 10%). «Purtroppo - come si spiega dagli uffici della Cgil - spesso l’Inps ci segnala anche che le aziende non corredano le domande dei moduli in cui si indicano il monte ore dei dipendenti. Oppure un’altra difficoltà nel pagamento è derivata dal fatto che l’Iban comunicato dal lavoratore non corrisponde a l nome di chi deve ricevere l’ammortizzatore perchè magari il conto corrente è intestato al coniuge».