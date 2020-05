Il dilemma della porta

Siamo arrivati al bivio. Finora l’esigenza di sopravvivere aveva dettato le priorità e in fondo era stato semplice individuare i riferimenti basici. Restare a casa il più possibile. Distanziarsi. Tracciare il virus, individuare terapie, lavorare al vaccino. Sostenere gli operatori della sanità. Assistere le categorie deboli. Ci siamo riusciti? Solo in parte. Ma quelle erano le cose da fare, si capiva.



Il bivio ora è una porta di Magritte, vista dall’interno di una stanza, aperta su un cielo vuoto. Ed è la porta di casa nostra. Varcarla, per recuperare libertà, per convivere con la nuova quotidianità, per tornare a lavorare e avere mezzi. Non varcarla, per stare al sicuro tutelando noi e i nostri affetti fragili. Varcarla quando, varcarla quanto. È l’interrogativo che vivremo da domani, quando una ripartenza dell’economia si confronterà con il rischio di nuovi contagi e potrebbe proporci scelte delicate, sia collettive, sia individuali.



Rahm Emanuel, ex sindaco di Chicago e capo staff di Obama, è famoso per una frase, pronunciata nel 2008 ai tempi del baratro finanziario mondiale: «Mai consentire che una crisi sia sprecata». L’aveva presa dall’economista di Stanford Paul Romer e l’ha ripetuta giorni fa, parlando della pandemia. Alla vigilia della prima timida apertura, l’idea torna: non sprechiamo la nostra crisi, i nostri morti. Cerchiamo una lezione da imparare.Il dipinto di René Magritte, quello della porta sul vuoto, si intitola. Cerco il significato in italiano e resto senza parole. La traduzione è “la ripresa”: in francese si usa per descrivere un miglioramento economico. Magritte aveva immaginato un cielo a nuvolette, ma quella parola poi si è evoluta fino a rappresentare qualcosa di concreto. Ecco.