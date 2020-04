Due poliziotti donano soldi all'ospedale: comprato un oftalmoscopio

Livorno: servirà per lo screening neonatale. I ringraziamenti dell'Asl ad Andrea e Giuseppe, due agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico

I poliziotti ricevuti in ospedale

LIVORNO. Con i loro soldi donati all'ospedale, l'Asl ha comprato un oftalmoscopio per il reparto neonatale del presidio sanitario di viale Vittorio Alfieri, con il quale potranno essere effettuati degli screening neonatali. Grazie al cuore di due poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia di Stato - Andrea e Giuseppe - ora medici, infermieri e operatori socio-sanitari hanno ancora più strumenti sia per le visite ordinarie, sia per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

A rendere noto il gesto, con il ringraziamento dell'Asl Toscana nord ovest, è stata la questura di Livorno attraverso la propria pagina Facebook. Il gesto risale comunque a qualche mese fa, ma da via FIume hanno deciso di renderlo noto solo oggi, dopo molto tempo. In ospedale per i ringraziamenti anche la vicecommissario Angela Amato, che ha accompagnato i due operatori di polizia al servizio della sezione di viale Boccaccio, diretta dal commissario capo Claudio Cappelli.