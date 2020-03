Coronavirus, a Livorno nove nuovi contagiati, più altri otto in provincia

LIVORNO. Nella giornata di sabato 21 marzo c’è stato un deciso rallentamento nella diffusione dei contagi da coronavirus. Lo dicono - seppur ancora con dati non omogenei - Regione Toscana ed Asl Nord Ovest. Se infatti il rapporto regionale parla genericamente di 120 casi a Livorno dal momento dell’esplosione dell’epidemia (venerdì erano 117), l’Asl Nord Ovest riferisce di 17 nuovi contagiati in provincia, attribuendoli 9 a Livorno ed 8 in Val di Cornia. In realtà - secondo quanto ricostruito da Il Tirreno - dei 17 casi 9 sarebbero livornesi, 6 in bassa val di Cecina (Rosignano e Cecina) e solo 2 in Val di Cornia, nello specifico a Piombino.

Si tratta di un bollettino indubbiamente più tranquillizzante rispetto al quadro allarmante emerso venerdì che fotografava, solo per la provincia di Livorno, 55 nuovi casi. Va detto però che l’Asl venerdì ne aveva certificato un numero ben minore. Un balletto di numeri che purtroppo rischia di disorientare i cittadini, già preoccupati della rapida evoluzione del contagio. E che non fornisce un quadro preciso della gravità dei pazienti, sebbene emerga che una buona parte dei "positivi" al tampone venga seguito al proprio domicilio perché in buone condizioni. Inoltre Livorno, rispetto ad aree come Lucca, Pisa, Massa Carrara (ed ovviamente Firenze che ha una densità di poolazione maggiore) rimane con un numero di contagiati da Covid 19 decisamente più basso. Purtroppo va detto che la giornata di ieri, se non registra impennate nel numero dei contagi, è quella che fa segnare il maggior numero dei morti dallo scoppio dell’epidemia: 25. Si tratta, per lo più, di pazienti con un’età compresa tra i 70 ed i 95 anni, affetti da coronavirus ma sulle cui cause di morte dovrà pronunciarsi l’Istituto Superiore di Sanità.

Nella giornata di ieri in Toscana sono saliti a 219 i nuovi casi positivi a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2012 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 18 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 17 le guarigioni cliniche e 72 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 1905. Dei 2012 tamponi risultati positivi questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 451 Firenze, 181 Pistoia, 111 Prato (totale Asl centro: 743), 307 Lucca, 256 Massa-Carrara, 211 Pisa, 120 Livorno (totale Asl nord ovest: 894), 106 Grosseto, 133 Siena, 136 Arezzo (totale sud est: 375).Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 11.909 tamponi su 10.659 casi. Nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 1.504 tamponi.

In questi giorni il nostro ospedale ha attuato un piano per rendersi pronto a gestire l’acuirsi dell’emergenza Covid (il picco è previsto per il 28 marzo). Come annunciato dal direttore dell’ospedale Luca Carneglia la rianimazione oggi è divisa in una zona verde (11 posti letto) riservata a tutti i pazienti ed una rossa (8 posti letto che diventeranno 12, un piano della Medicina è stato liberato per metterci letti Covid. Sarà spostata anche la Chirurgia che andrà al terzo secondo insieme all’Ortopedia. Inoltre Chirurgia vascolare e Otorino saranno al terzo primo insieme alla Neurochirgia. Resta da capire se queste ulteriori manovre sono necessarie a predisporre Livorno come ospedale di riferimento dell’area Nord Ovest per il coronavirus o facciano parte di un piano sanitario per essere attrezzati a gestire situazioni più gravi.