Strada del Castellaccio ancora chiusa, i residenti: «Economia ko, riapra con un semaforo»

LIVORNO. Gli abitanti sono arrabbiati, quando ripensano che dal cartello turistico che segnala l’uscita dal Castellaccio in direzione Montenero, fino ad arrivare al punto di entrata interdetta a Sonnino, ci sono 12 km esatti composti da un misto della SP9 da percorrere in senso opposto fino raggiungere a fine discesa la chiesa dell’Apparizione, inforcare l’Aurelia passando da Antignano, e facendo tutto il Romito. Chi abita lassù, lungo un fronte di 1000 metri su ambo i lati, si trova in pratica a coprire il doppio del tragitto e immersi in un traffico da angoscia. Al centro sociale Gioli, lunedì scorso sono intervenuti il vice presidente della Provincia Pietro Carusoe il consigliere regionale Francesco Gazzetti per la Provincia, assicurando che l’incontro di Marida Bessi a Firenze con il governatore Enrico Rossi sarebbe stato un passo importante. Nel solito circolo, l’altro ieri una ventina di abitanti si sono dati appuntamento per parlare col Tirrenoe auspicando un rapido cambio di rotta che apra la strada. Si sfogano mentre la presidente della Provincia è a Firenze a chiedere fondi. Luigi Cantoni, originario del Castellaccio ma residente a Quercianella, taglia corto. «Credo che la strada ad ora non presenti problemi per il passaggio di mezzi leggeri.

Che mettano un senso unico alternato con un semaforo e ci evitino di farci sentire isolati. C’è chi lavora a Quercianella come i titolari della farmacia e della ferramenta, chi a Rosignano e Cecina. Gente messa in croce». Giovanni Ciampi: «Mio figlio lavora a Cecina e a seconda di che turni fa, la vita gli è diventata quasi impossibile. Si a una misura tampone col semaforo e senso alternato». Massimo De Gennaro è solidale. «Lavoro a Livorno e il disagio di altri non ce l’ho. Si ad un senso alternato, a meno che non ci sia un pericolo acclarato». Angelo Leone, vice presidente del circolo, guarda il lato sociale. «Svolgiamo funzione di aggregazione e molte persone trovano difficoltà a raggiungerci ora. E poi che dire dei tre agriturismi e i quattro ristoranti in paese? Se la situazione perdura, chi viene da sud non viene più. Qualche lavoratore è già stato mandato a casa. La domenica qui è un deserto». Nedo Borghini è tagliente. «Strada chiusa per la sicurezza? Se è tutto così disastrato, la vera messa in sicurezza è facendo subito i lavori. Se si aspetta ancora, finisce che crolla tutto sul Romito». Fabio Gradassi: «Faccio il macellaio alla Coop di Rosignano e mi occorre mezzora in più la mattina per fare tutto il giro». Anche Luciano Sassara, abita a Quercianella. «Non ho visto il punto a rischio, ma le macchine immagino che potrebbero passare. Il tratto è breve e i semafori sono di veloce istallazione, nell’attesa di vedere tutto ripristinato».

Chiude Silvia Petruccione, presidente della Pro Loco di Quercianella. «Diverse sono le problematiche: i bimbi che per andare a scuola impiegano molto più tempo per arrivare a Montenero ed in più con mezzi non molto idonei. Pochi giorni fa è stata sfiorata la tragedia con un bus pieno di bimbi, che in discesa su via delle Pianacce ha avuto problemi ai freni. L’indotto turistico poi è in sofferenza: penso alla curva Nuvolari, Erba di Campo, i ristoranti del Castellaccio. I turisti, dal mare vengono sempre qui e va a scomparire il canale diretto. Infine, la sicurezza. Per emergenze, da Quercianella, solo pensando ai prossimi lavori del ponte di Calafuria, sarà caos. La chiusura di questa strada peggiorerà tutto» .