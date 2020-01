Dall’Orlando al lavoro, in otto sotto contratto già prima del diploma

LIVORNO. Sistema duale. Alla prima lettura sembrerebbe un’espressione fredda, burocratica, quasi chimica, invece nasconde in sé la possibilità di cambiare la vita di molti dei tanti ragazzi che navigano senza troppe certezze in quel mare sempre meno placido che ondeggia tra la fine del percorso scolastico e l’inserimento nel mondo lavorativo.



Per diversi ragazzi dell’istituto professionale “Orlando” non è più solo una prospettiva, ma una realtà. Lo sa bene Thomas Caprioli, alunno della classe VB Manutenzione Assistenza Tecnica, che grazie a questo percorso ha appena firmato un contratto di lavoro con la ditta “Scotto e Fratini Impianti Elettrici”. «Grazie a questo contratto mi sono pagato la patente e mi sono comprato un bel computer - spiega Thomas - e adesso sto imparando sul campo il mestiere che mi piace. Naturalmente il mio sogno è quello di essere assunto definitivamente, una volta diplomato».



Per saperne di più bisogna rifarsi al convegno “Formiamo giovani talenti con l’apprendistato duale”, organizzato poche settimane fa dall’istituto Buontalenti Cappellini Orlando con il prezioso contributo dei docentie moderato da, il nuovo dirigente scolastico.L’appuntamento, al quale hanno partecipato anche l’assessore all’istruzione della Regione Toscanae l’assessore al lavoro del Comune, è stato concepito proprio con lo scopo di promuovere una fondamentale opportunità: permettere ad alunni delle classi quarte di essere assunti da aziende con contratti di apprendistato di primo livello e di integrare in questo modo, fino al conseguimento del diploma, il canonico monte ore scolastico (che scende al 65% del totale) con un percorso di formazione in azienda (per il 35% del monte ore curricolare). È così che ben cinque alunni dell'Istituto “Orlando” hanno potuto usufruire di un vero contratto di lavoro. E che altri quattro di loro saranno assunti il 3 febbraio.Alla base di questo sistema ci sono infatti gli incentivi che lo Stato concede alle aziende disposte a intraprendere questi percorsi: numerosi vantaggi contributivi e retributivi che, a fronte dello sforzo iniziale, possono garantire un’effettiva ricaduta occupazionale sul territorio. E anche una ricaduta più complessiva, perché questo sistema, come sottolinea lo stesso Turano, «può effettivamente contribuire a valorizzare e a rendere giustizia a un ambito educativo, quello dell’istruzione professionale, che ha la sua principale vocazione proprio nel consentire un raccordo effettivo con il mondo del lavoro». Lo attestano anche le parole di un altro alunno della VB,, appena assunto da “Twinbros”, una realtà imprenditoriale che realizza tavole da surf per clienti di tutta l'Europa: «È davvero una grandissima opportunità per i giovani. Io ad esempio ho scoperto un lavoro che non conoscevo ma che mi piace molto; farò di tutto per tenermelo anche dopo il diploma».invece grazie a questo progetto sta lavorando presso “Mgielle Impianti Elettrici”, dove installa impianti civili e industriali: «Non vedevo l’ora: vengo da un’altra scuola e volevo fortemente fare questa esperienza; per il momento ho appena iniziato ma sono già entusiasta». Gli altri ragazzi della VB attualmente coinvolti nel progetto sono, assunto da Tecnosystem SrL, e, assunto da Aelle Impianti. I primi, si spera, di una lunga serie.