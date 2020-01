Spaccano la vetrina del negozio ma scappano senza rubare niente

Il tentato furto nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio a "La madre di famiglia" in via Buontalenti. "La porta in ferro ha impedito ai ladri di entrare"

LIVORNO. Hanno spaccato la vetrina del negozio, ma dopo averla mandata in frantumi si sono trovati di fronte un'altra porta, una specie di cancello di metallo che molto proprbabilmente ha convinto i ladri a scappare a mani vuote. Il tentato furto è avvenuto intorno alle 2,30 di luendì 27 gennaio allo storico negozio di via Buontalenti "Alla madre di famiglia", attività aperta 97 anni dai Disegni, storica famiglia di commercianti di religione ebraica. "Credo che si sia trattato di un atto vandalico - spiega Piero - che non abbia neinete a che vedere con altro". Il riferimento è al giorno della Memoria. "Penso che i ladri siano stati distrubati dalla luce della fontanella dell'acqua che è qui davanti - aggiunge - e vedendosi rallentati dalla porta in metallo hanno deciso di fuggire". Piero Disegni è stato avvisato del furto intorno alle 6 del mattino dalla proprietaria del bar di fianco che aprendo si è accorta dei vetri a terra.