Radiografie e analisi gratis a parenti e amici: nei guai 500 tra medici e infermieri

Livorno, i pazienti registrati come ricoverati per non pagare il ticket. Raffica di sanzioni disciplinari dopo l’indagine di Finanza e Asl

LIVORNO. Cinquecento tra medici, infermieri, impiegati e tecnici di radiologia e dei laboratori d'analisi degli ospedali di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio sono finiti nel mirino dell'Asl per aver effettuato (o fatto effettuare) gratuitamente esami a parenti ed amici.



Una prassi molto diffusa di favori, messa in atto con un escamotage semplice: venivano simulate prestazioni in regime di ricovero e dunque non veniva richiesto il ticket. In realtà i beneficiari non erano degenti, ma si presentavano da esterni e dunque erano tenuti al pagamento.

Gli episodi contestati risalgono in particolare agli anni 2015 e 2016. Su di essi si era acceso il faro della Guardia di Finanza, dopo la segnalazione di alcuni dipendenti.L’attività investigativa è stata svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria con la collaborazione dell’Asl, e ha consentito di individuare centinaia di casi sospetti e circa 500 lavoratori coinvolti.I militari tuttavia non avrebbero trovato riscontri oggettivi per aprire un’inchiesta penale, che quindi è rimasta circoscritta all’interno dell’azienda sanitaria.Secondo quanto ricostruito, la finanza al termine dell'indagine ha fornito all'Asl una lunga lista di prestazioni non pagate e nel 2017 l'allora direttore generale dell'Asl Toscana Nord Ovestha aperto un'istruttoria interna, costituendo anche una commissione ad hoc. Sono stati convocati uno ad uno tutti i dipendenti su cui erano emersi sospetti e a loro sono state contestate e chieste spiegazioni in merito ad una serie di prestazioni effettuate a pazienti esterni ma che erano stati trattati come ricoverati.Finora l’Asl ha sottoposto a provvedimento disciplinare i primi 250 lavoratori: la sanzione è andata dal rimprovero verbale alla multa, anche elevata, nei casi in cui siano stati effettuati più esami con queste modalità.Adesso la commissione sta esaminando i casi legati ad altri 250 operatori, per i quali è già stato aperto un provvedimento disciplinare.Nel frattempo sono state inviate a diverse centinaia di cittadini richieste di pagamento di prestazioni non saldate ed altre intimazioni sono in partenza proprio in questi giorni.Va detto che in alcuni casi le contestazioni sono state archiviate: diversi pazienti infatti hanno dimostrato che erano davvero ricoverati o, ad esempio, che avevano effettuato prestazioni pre-operatorie e dunque non soggette al ticket.Nella maggiorparte dei casi tuttavia i medici e gli infermieri coinvolti hanno ammesso l’errore e accettato il provvedimento. —