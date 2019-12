Ginecologia, finalmente il primario: in corsa c’è anche Andrea Antonelli

LIVORNO. Quella che per l’ospedale di Livorno sarà sicuramente una bella notizia, potrebbe diventare un brutto colpo per quello di Cecina. Finalmente l’Asl sembra pronta a nominare il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia di viale Alfieri. Finalmente, perché la guida dell’8° padiglione manca da 31 mesi, cioé da quando, il 31 maggio 2017, andò in pensione Angela Citernesi.



Adesso, con 930 giorni di ritardo sembra arrivato il momento della selezione pubblica. La data fissata da Estar dovrebbe essere quella del 30 dicembre, ultimo giorno utile per rispettare quello che era stato di recente l’impegno del direttore generale dell’Asl Maria Letizia Casani, che aveva promesso il nuovo primario entro la fine di quest’anno. Nella partita, dicevamo, c’entra anche Cecina, perché tra i candidati figura Andrea Antonelli, ginecologo livornese che da anni è primario proprio a Cecina (oltreché a Piombino e Portoferraio), dove ha trasformato il reparto di Ginecologia in un riferimento per tutta la provincia e non solo, al punto che sono centinaia le donne in dolce attesa che negli ultimi anni hanno deciso di andare a partorire in via Montanara, anche da Livorno.



Insieme ad Antonelli - che dall’inizio del 2019 guidaproprio il reparto di Livorno - sono otto i medici che si sono candidati per ricoprire il ruolo di primario di viale Alfieri. Si tratta diMolti di loro arrivano dalla Toscana (Basile lavora a Cisanello, Giusti al Santa Maria Annunziata di Firene), alcuni dalla stessa Asl Toscana Nord Ovest (Viglione guida l’Ostetricia e Ginecologia di Barga dove ha sostituito Piaggesi), ma quello col curriculum che appare più importante, insieme ad Antonelli, viene dalla Liguria: si tratta di Sergio Abate, direttore da 9 anni della Ginecologia e Ostetricia degli ospedali di Imperia e Sanremo.La corsa per diventare primario a Livorno, almeno a leggere i curricula che sono reperibili su internet, sembra proprio un duello tra Antonelli e Abate. Se sarà così, lo scopriremo nei giorni a cavallo tra San Silvestro e l’Epifania, quando la commissione si esprimerà. Se dovesse risultare vincitore il livornese, l’Asl dovrà poi indire un nuovo bando per trovare il primario a Cecina.Di certo, per l’ospedale di Livorno la nomina permetterà di coprire un vuoto importante, sebbene in questi due anni e mezzo primapoi lo stesso Antonelli, in qualità di direttori, abbiano fatto ben viaggiare il reparto (ma senza avere la titolarità di un vero primariato): ogni anno all’8° si eseguono 500 interventi ginecologici, tra chirurgia benigna, neoplastica e “piccola” chirurgia, 300 interruzioni di gravidanza, quasi mille parti, di cui 250 cesarei, per un totale di duemila donne ricoverate, numeri che rendono ancor meno accettabile il ritardo di questa nomina.