Un patto fra imprese e sindaci della costa per rilanciare il territorio

LIVORNO. L'identikit delle debolezze del sistema economico – e ancor più dell'industria – nel nostro territorio non scoraggia Alberto Ricci, che ha la ventura di essere al timone degli industriali di due delle province più fragili: Livorno e Massa Carrara. Nell’assemblea annuale in Camera di Commercio indica una prospettiva: un patto fra l’industria e le istituzioni delle città della Toscana costiera.



La Confindustria mette la firma e sembra intenzionata perfino a cedere il ruolo di primattore: spetta ai sindaci essere «i registi convinti del progetto di alleanza». Con un ventaglio di opzioni politiche assai variegato: Livorno è in mano a un sindaco di centrosinistra senza tessera Pd (Luca Salvetti), "dem" sono i sindaci di Collesalvetti (Adelio Antolini) e di Rosignano (Daniele Donati), ma a Piombino il primo cittadino viene dalla destra di Fdi (Francesco Ferrari), Carrara è guidata da un M5s (Francesco De Pasquale) e Massa ha la giunta a trazione leghista (Francesco Persiani), rappresentata dall’assessore Paolo Balloni mentre è Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio a far gli onori di casa (fino al “light lunch” preparato dagli alunni dell’Alberghiero di Rosignano).



Non è l’unica svolta rispetto alla liturgia abituale di questi consessi. Ancor più irrituale è la scelta di chiamare alla tribuna un giovane blogger appartenente al team di universitari di “Uni Info News” : «Vogliamo metterci in gioco per migliorare la città, – dice– temiamo di essere condannati a un futuro da precari o di esser costretti a fare la valigia. E siamo stufi di sentir parlare delle potenzialità...».Ricci mette giù una scaletta delle priorità sulle quali scommettere: infrastrutture, energia, servizi pubblici, bonifiche. Ma soprattutto indica nella forte presenza di giganti multinazionali non un fonte di guai bensì un ingranaggio di innovazione: nel coordinamento multinazionali che Confindustria ha promosso fra Livorno e Massa Carrara figurano «ben 55 unità produttive con 9mila addetti e un fatturato di 9 miliardi di euro», con un peso specifico dunque che ci vede «al secondo posto in Toscana dopo Firenze». Insomma, è dalla «sinergia tra multinazionali e piccole-medie imprese di subfornitura» che può nascere un fattore competitivo fondamentale». Il motivo? È una leva perché il trasferimento tecnologico spinga a «processi produttivi innovativi e, soprattutto, stimoli l’accesso a reti di produzione internazionali e a nuovi mercati».Ma l’alleanza fra imprese che però è solo la prima metà di un fronte più vasto: l'altra metà della squadra da far scendere in campo per far gol è quella delle istituzioni. Non a caso, stavolta la Confindustria territoriale non chiama il grande ospite – ministro o leader industriale – a nobilitare la propria assemblea generale. In realtà, è questo il messaggio di Ricci, il clou sta in quella che chiama «un'alleanza di territorio» fra imprese e istituzioni per far marciare un pugno di priorità, meglio poche ma che comincino a camminare davvero. Inutile dire che «il sistema portuale di Livorno, Piombino e Carrara è uno dei motori di sviluppo su cui puntare» e l'ammodernamento delle infrastrutture (portuali, ferroviarie e stradali) la chiave per ritrovare competitività. Con una tripla sottolineatura: la Darsena Europa, il microtunnel e il corridoio tirrenico.Cosa serve? Ricci se la prende con la “cultura del no a tutto” e chiede una svolta nel segno del “coraggio del fare”. Con un simbolo al quale guardare: l’Autostrada del Sole. «Non c’erano le competenze scientifiche, le attrezzature, né le tecnologie di oggi e neppure i finanziamenti, ma c’era tuttavia una risorsa oramai rarissima: il coraggio di fare».