“Torta Pride” per difendere il piatto d’oro di Livorno

LIVORNO. È una specialità livornese, ma arriva da Genova. La mangiamo in Toscana, in Liguria, in Sardegna e nel sud della Francia. E la chiamiamo in mille modi diversi. Possiamo provare a imitarla e a cucinarla a casa, ma non sarà mai come da gustarsela calda appena uscita dal forno. Stiamo parlando della torta di ceci, l’oro di Livorno. La sua nascita si perde nella notte dei tempi ed è legata alla celebre leggenda che abbiamo sentito raccontare centinaia di volte dai nostri nonni. Nel XIII secolo, durante la battaglia della Meloria tra genovesi e pisani, alcuni galeoni liguri che trasportavano prigionieri pisani si imbatterono in una tempesta e le stive si allagarono.

Tra le merci trasportate c’erano grandi quantità di ceci che per colpa dell’acqua salata si ammollarono, mescolandosi con l’olio fuoriuscito dai barili. Una volta arrivati a terra, i prigionieri pisani ripulirono le stive da quella strana poltiglia gialla che venne appoggiata provvisoriamente sugli scogli. Grazie al calore del sole la poltiglia si essiccò, diventando quella croccante e succulenta pietanza che tutti noi amiamo. E se a Genova la chiamano “fainé” o farinata, a Livorno la conosciamo come torta. Al massimo torta di ceci, per specificare che non si sta parlando di dolci.

Guai a chiamarla cecina, come fanno i pisani e i viareggini. Il livornesissimo 5&5, poi, è figlio della tradizione povera nostrana: 5 lire di pane, 5 lire di torta e fino al giorno dopo la fame non era più un problema. Per salvaguardare la tradizione della torta, la Cna ha dato vita all’Associazione Tortai Livornesi che ha riunito otto locali della nostra città. «L’evento della mostra di Modigliani – ha spiegato Dario Talini, presidente di Cna Livorno – ci ha dato l’input per intraprendere questa strada. La nostra città ha bisogno di ritrovare l’orgoglio e la tradizione livornese. E la torta è sicuramente uno dei simboli sui quali vogliamo puntare per farci conoscere anche a chi viene da fuori». Organizzazione di eventi, promozione e formazione sono i tre grandi obiettivi della neonata associazione che è stata presentata ieri mattina alla cantina della Coppa Barontini. «Organizzeremo eventi di promozione per spiegare i segreti della torta, una sorta di “Torta Pride”.

Anche se non esiste una vera ricetta perché ogni tortaio è come un artigiano che ci mette del suo. L’importante è distinguerla dalle altre. Nella farinata i genovesi ci mettono un po’di tutto: origano, pepe e spezie varie. Ed è più alta, come una focaccia. La differenza con la cecina è che a Pisa la mangiano anche fredda. I livornesi, invece, la torta la vogliono “a bollore” e sono disposti anche ad aspettare mezz’ora per averla calda e appena uscita dal forno».

GAGARIN VIA DEL CARDINALE

Da 60 anni un simbolo «La ricetta è un segreto difficile da tradurre» A Livorno se dici torta, dici Gagarin, lo storico locale nel cuore della città specializzato nella torta di ceci. Oggi il negozio è gestito da Giuliano Chiappa che, insieme alla mamma Fiorella, porta avanti la tradizione di babbo Salvatore. E nell’Associazione Tortai Livornesi non poteva di certo mancare Gagarin. «Mercoledì – spiega Giuliano – mio padre ha festeggiato i 60 anni in bottega. Ormai non lavora quasi più, ma tutti i giorni viene sempre a vedere come vanno le cose. Si chiama Salvatore, ma nessuno lo conosce con quel nome.

Per tutti è Gagarin». E a conoscerlo non sono solo i livornesi, ma anche i tanti croceristi che arrivano da fuori. «Il nostro locale è stato inserito in diversi tour per le crociere, spesso abbiamo a che fare con stranieri. Ma è difficile spiegare in inglese cosa sia la torta, anche perché la traduzione “cake” non rende l’idea, visto che non stiamo parlando di un piatto dolce». Ma forse è anche questo il bello della torta, visto che chi viene e la assaggia “a scatola chiusa”, poi ne rimane innamorato.

«Se ne vanno via tutti entusiasti e ci chiedono come facciamo. Il problema è che non so spiegarlo neanche in italiano, figuriamoci in inglese. Per me è una cosa naturale, che ho imparato con l’esperienza in 30 anni di attività. Ho sempre fatto solo quello, quando iniziai si smise di fare la pizza e ci specializzammo solo sulla torta, perciò ormai vado in automatico. La sua ricetta è un segreto che tutti i tortai interpretano a modo proprio».

LEONE VIA DI SALVIANO

Il suono dell’impasto «Così capisco se ho fatto bene» Ogni quartiere ha il suo tortaio e Leone è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli abitanti di Colline. Un po’come la statua della Libertà a Manhattan. Nicola Pastore è il titolare dello storico locale di via di Salviano che ancora oggi porta avanti la tradizione dei vecchi tortai. «Io – spiega Pastore – sono profondamente contrario al just eat e al fast food. Il cibo uno se lo deve gustare e deve assaporarlo ancora prima di averlo nel piatto. Per questo voglio che i clienti osservino il mio lavoro. La gente deve vedere il tortaio come lavora, deve vedere tutti i passaggi e attendere che la teglia esca dal forno».

E questo da Leone succede quotidianamente. «Spesso mentre sono a lavoro e inforno la teglia penso che nel locale non ci sia nessuno. Poi mi volto e vedo che la bottega è piena, ma i clienti stanno tutti in silenzio e mi guardano con attenzione». È come se stessero cercando di scoprire il segreto. «Non esiste nessun segreto, ma ogni tortaio ha la propria tecnica. Gli ingredienti sono pochi e molto semplici: farina di ceci, acqua, sale e olio di arachidi. Niente di più. Il trucco sta tutto nel saperla sentire “suonare” . Quando la mescolo e sento che la miscela fa il rumore giusto rimbalzando sull’orlo del recipiente, significa che è pronta e che può essere infornata. Noi facciamo anche le pizze, perché il binomio pizza e torta va ancora molto e tanti clienti ce lo chiedono esplicitamente».

ERIKA E MASSI VIA SOLFERINO

Niente contaminazioni «Buone le melanzane ma basta invenzioni» Croccante sopra, morbida sotto e calda al punto giusto. La torta di Erika e Massi è fedele alla tradizione. Anche il locale di via Solferino ha aderito all’Associazione Tortai Livornesi promossa dalla Cna e così ieri mattina il titolare Massimiliano Zannotti ha presentato il suo prodotto. «Lavoro nel settore della pizza e della torta da 7 anni – ha detto – e da 4 anni ho preso in mano l’attività “Pizza e torta da Erika e Massi” . Io sono legato alla tradizione, per me il sapore della torta dev’essere autentico, come quella che mangiavamo da bambini. Le invenzioni e le varianti non mi piacciono un granché». E qui si va a toccare un argomento che divide i livornesi in due: le melanzane nel 5&5. «Io adoro le melanzane e adoro la torta.

Ma credo che le melanzane rovinino il sapore della torta, lo “ammazzano” . Perciò io il 5&5 lo preferisco senza niente, ma è ovvio che ai clienti lo servo come vogliono. L’importante è che la torta sia fatta bene: croccante sopra e morbida sotto. La miglior ricompensa è quando la gente ci fa i complimenti per il prodotto. Lì ci rendiamo conto di aver lavorato bene». Anche a Pizza e torta da Erika e Massi si sono attrezzati con l’asporto. «In via Solferino abbiamo diversi problemi con il parcheggio, di posti non se ne trovano. Per questo abbiamo attivato il servizio da asporto, per poter consegnare le pizze e i pezzi di torta caldi in pochissimo tempo in tutta la città».

ALE PIZZA VIALE CAPRERA

La scommessa vinta «In Venezia solo noi sforniamo tutto l’anno» Un altro “figlio” di Seghieri è Alessio Bianchi, attuale titolare di Ale Pizza. Anche lui, infatti, ha iniziato la carriera ed è cresciuto dentro la bottega di via Ernesto Rossi. Ma qualche anno fa ha deciso di mettersi in proprio, aprendo una sua attività. Una scommessa che è stata decisamente vinta. «In Venezia – spiega – ci sono diversi locali che servono la pizza, ma quasi nessuno che fa la torta. Dunque qualche anno fa decisi di aprire il fondo in viale Caprera». E così Alessio è diventato “Ale Pizza” . «Il locale si chiama “Pizza e torta da Ale Pizza” , ma la gente mi conosce come “Ale Pizza” perciò per tutti ci chiamiamo così. L’importante non è il nome, ma la qualità del prodotto. La torta in Venezia si fa solo qui e la mia è quella classica che arriva dalla tradizione livornese. Io la sforno tutto l’anno, anche d’estate.

Gli unici giorni di stop sono quelli di Effetto Venezia perché quelle sono serate di grande sovraffollamento e non riuscirei a concentrarmi sulla torta. E visto che io voglio offrire un prodotto fatto bene, preferisco fermarmi». Da Ale Pizza la torta va di moda, ma dai 25 anni in su. «Di teenager non ne vengono molti, ma quelli che vengono di solito ordinano solo la pizza. L’accoppiata pizza e torta, o addirittura solo la torta, è molto più in voga per i ragazzi più grandi o per gli adulti. Diciamo dai 25-30 anni in poi. Io faccio tutto a occhio, l’unica cosa che peso è il sale. Non ho una ricetta scritta, ma mi attengo alla tradizione che ho appreso da ragazzo».

SEGHIERI VIA ERNESTO ROSSI

Da Vittorio e Stefania a Emiliano e Jonathan una storia livornese Quella di Seghieri è una bella storia tutta livornese, un racconto che servirebbero libri interi per poterlo spiegare nei dettagli. Dopo oltre 100 anni di lavoro e passione, gli ultimi eredi della famiglia Seghieri, Vittorio e Stefania hanno passato l’attività del locale di via Ernesto Rossi ai giovani dipendenti Jonathan Orlandi ed Emiliano Ferrini. I due livornesi, entrati in bottega come apprendisti, in poco tempo hanno raccolto il testimone e adesso portano avanti l’eredità lasciata dalla storica famiglia di tortai. «È chiaro che è una responsabilità pesante – spiega Jonathan Orlandi – ma abbiamo fatto tanta gavetta per arrivare a questo punto.

Abbiamo iniziato a lavorare da Seghieri tanti anni fa in compartecipazione con Vittorio e Stefania che ci hanno insegnato tutti i trucchi del mestiere. Poi, quando 4 anni e mezzo fa loro hanno lasciato, noi due abbiamo rilevato l’attività. Ma abbiamo voluto lasciare tutto com’era prima per rispetto del passato e della tradizione. Questo nome è importante, da quel locale ci è passato chiunque. E poi la torta è un prodotto territoriale classico, una ricetta antica che si tramanda nel tempo, non c’è da inventare niente». Ogni tortaio, però, la torta la fa a modo suo. «Ed è giusto così. La nostra è leggermente più bassa di quella di Vittorio Seghieri, ma ai clienti piace e perciò noi continuiamo a farla così».

TRE CANTI CORSO MAZZINI

Al taglio e da asporto «Così abbiamo fatto innamorare i giovani» Un tempo la torta d’estate era un tabù, un vero e proprio sacrilegio. Oggi non è più così, le cose sono cambiate e c’è chi se la porta al mare sfoggiandola con orgoglio alle tavolate delle cene sui bagni. Ne sa qualcosa Mirco Bibbiani, titolare della pizzeria I Tre Canti di corso Mazzini che si è inventato un personalissimo “pony-torta” . «Noi lavoriamo in Borgo e, a differenza degli altri tortai che sono in centro, lavoriamo molto anche con chi va sul mare, sia in inverno che in estate. Tantissima gente ci ordina la torta per le cene sui bagni. Senza pizza, solo la torta. Al massimo con un pan francese o una schiacciatina per farci il 5&5.

Per questo abbiamo inventato il servizio di torta da asporto, per consegnare la torta calda ovunque, anche in riva al mare, facendo una cosa che fino a qualche anno fa sembrava impossibile». Tra l’altro ai Tre Canti la torta viene servita un po’ a tutti. «Nel nostro quartiere la torta è particolarmente apprezzata e valorizzata. Altrove, forse i ragazzini non la mangiano perché preferiscono altro. Qui, invece, ne abbiamo molti che entrano accompagnati dai genitori o dai nonni. Indubbiamente la cosa dipende anche dal fatto che abbiamo diverse scuole nelle vicinanze, ma sono sicuro che i bambini apprezzano la nostra torta. Anche io non ho una ricetta scritta, infilo la mano nella miscela e quando la sento densa al punto giusto capisco che è il momento di infornarla».

GALASSI VIALE CARDUCCI

I complimenti di Bonci nel programma in tv «Nel nome di nonno» Un anno fa la torta livornese è stata scoperta da tutta l’Italia grazie al programma televisivo Pizza Hero – La sfida dei forni, in onda su Nove. A partecipare alla gara fu la pizzeria Galassi che fece assaggiare la torta di ceci al presentatore Gabriele Bonci. E lui ne rimase colpito, facendo i complimenti a tutti i gestori del locale. A gestire quel locale oggi è Martina Galassi, nipote di Giovanni Del Preposto e Luisa Galassi che, nel lontano 1999, decisero di dare inizio all’attività. «Io ho 24 anni – spiega lei – e ho iniziato a lavorare in bottega a 16. Sono 8 anni che sono qui e da 3 ho preso in gestione il locale. La mia missione è quella di tramandare ai clienti la tradizione di mio nonno Giovanni e di mia nonna Luisa.

Loro iniziarono a lavorare al forno alla fine del secolo scorso e la loro era una torta classica, croccante e calda. Come piace a me e come dev’essere fatta. La ricetta originale è quella, non si sbaglia». Ma l’obiettivo di Martina è quello di abbinare la tradizione dei nonni all’innovazione. «Stiamo facendo un ringiovanimento del locale, sia ai prodotti che agli interni. Io e Alessandro, il nostro giovane pizzaiolo, siamo un po’ come mio nonno e mia nonna. È difficile portare avanti un’attività di questo genere me è anche una cosa che dà grande soddisfazione. Ci vuole sacrificio e passione perché per chi eredita la tradizione della torta livornese non esistono ferie».

FORTI VIA GARIBALDI

Né troppo alta né secca «È una tradizione che va portata avanti» Il presidente dell’Associazione Tortai Livornesi è Fabio Forti, titolare di Forti pizza e torta. È stato lui, insieme alla Cna, ad aver voluto istituire questo nuovo ente per promuovere il prodotto. «Farina di ceci, acqua, sale, olio di arachidi e il gioco è fatto. Detto così, sembra semplicissimo, ma cucinare la torta non è affatto una passeggiata. Anche perché le dosi non sono scritte da nessuna parte e variano a seconda di chi la inforna. Nella nostra bottega cerchiamo di farla come vuole la tradizione, ma andiamo anche incontro alle esigenze dei clienti. Non dev’essere troppo alta, così come troppo secca. Ci vuole la giusta via di mezzo». Eppure, fino a poco tempo fa, neanche Fabio Forti conosceva il segreto della vera torta.