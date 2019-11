Finito il rave party, via in 1.500 dall’ex Trw: giovane salvato dopo un cocktail di droga - Video

LIVORNO. Durante il rave party all’ex Trw, in via Enriques, avrebbe assunto anfetamine, ecstasy, ketamina, oppio e hashish. Ingoiando anche alcuni vetri. I suoi amici, in qualche modo, erano riusciti a portarlo di peso in stazione per riaccompagnarlo a casa. Ma alle due della notte fra sabato 2 e domenica 3 novembre hanno dovuto chiamare il 118, con il medico e i volontari della Misericordia di via Verdi che – dopo essere stati apostrofati dagli stessi giovani, i quali li hanno accusati di «avere pregiudizi verso i rave» – lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso.

Giovani al rave alla Trw



È salvo un giovane di 26 anni di Cecina, uno dei 1.500 ragazzi che nei tre giorni di droga e sballo hanno occupato abusivamente l’ex stabilimento industriale, almeno secondo i numeri della questura. Lì sono arrivati da tutta Italia. Da Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Lazio, ma anche dal circondario. «Mio figlio non fa che vomitare, c’è qualcosa per curarlo? Stanotte è andato a divertirsi non so dove». Pronunciando queste parole, ieri mattina, una mamma si è presentata in una farmacia del centro. Molti ragazzi avevano diversi precedenti penali, non solo per occupazioni di terreni o edifici (il reato per cui gli oltre 200 identificati potrebbero essere denunciati), ma anche per fattispecie più gravi, come furti, rapine e lesioni personali.

Degrado e sporcizia dentro la Trw



Polizia di Stato, carabinieri e soccorritori hanno lavorato a più non posso da venerdì a ieri, rinforzando le squadre e facendo avanti e indietro da via Enriques. Il primo a sentirsi male, venerdì pomeriggio, era stato un ventiquattrenne di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, accasciatosi a terra di fronte al vicino distributore della Tamoil dopo aver ingerito una pasticca di Lsd. Poi, nella notte seguente, è stata la volta di un coetaneo a causa di un cocktail di alcol e sostanze stupefacenti, probabilmente senza neanche rendersi conto delle conseguenze potenzialmente letali.