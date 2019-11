Nuovo rave party all'ex Trw: già 500 giovani nei capannoni - Video

LIVORNO. I primi ragazzi sono arrivati alle 4 della notte di Halloween, con i camion e i camper pieni di casse e attrezzature musicali. Nuovo rave party all'ex Trw di via Enriques, con la festa che - secondo quanto spiegato al Tirreno da alcuni partecipanti - durerà fino a domenica 3 novembre.

La fabbrica occupata la notte di Halloween

Sono già almeno in 500 all'interno di quello che un tempo era uno stabilimento industriale con 450 lavoratori, per la produzione di automotive. Arrivati da tutta Italia, dal nord e dal sud, non solo dalla Toscana. Solo nel 2019 si tratta del terzo rave party dell'anno: il primo fu il 3 marzo , il secondo a Pasqua . In entrambi i casi furono identificati e denunciati per invasione di terreni o edifici diversi giovani, 64 solo a marzo. In questo caso, appena si è diffusa la notizia dell'appuntamento, la polizia di Stato e i carabinieri hanno subito sbarrato l'ingresso di via Enriques, identificando chiunque oltrepassasse l'accesso della via. Anche in questa circostanza potrebbero partire le denunce.

L'occupazione dell'ex stabilimento industriale

Intervenuta sul posto anche la Digos, direttamente con il dirigente Alessandro Castiglione. Le forze dell'ordine hanno identificato moltissimi partecipanti, preferendo non intervenire per non scatenare il panico, dato che i ragazzi si trovavano già all'interno con le attrezzature montate. In ogni caso, pur impedendo l'accesso dalla strada principale, diversi ragazzi (alcuni con i trolley al seguito) sono passati dai campi circostanti raggiungibili, seppur non agevolemente, da via Firenze.