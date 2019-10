Si ribalta con l'auto sul Romito: due feriti

LIVORNO. Si è ribaltato in auto sul Romito, forse a causa dell'asfalto bagnato. Due feriti in un incidente stradale avvenuto attorno alle 11 del 24 ottobre sulla strada che collega Livorno a Quercianella. Secondo le prime informazioni non sarebbe grave: sul posto un'ambulanza della Misericordia di Antignano, con a bordo i volontari che hanno trasportato il conducente e il passeggero al pronto soccorso.

Qualche problema al traffico, con i rallentamenti da e per la città. Sulla dinamica è chiamata a far luce la polizia municipale di Livorno, anche se nell'incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.