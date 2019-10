Sfonda la libreria, poi scappa a mani vuote inseguito da un abitante

Livorno, spaccata alla "Nuova" di corso Amedeo. La figlia della titolare, Elisa Baracchini: "Non so chi lo abbia messo in fuga, ma lo ringrazio"

LIVORNO. Ha spaccato una delle vetrine della Libreria Nuova di corso Amedeo, fuggendo inseguito da un residente. Tentato furto e molti danni alle quattro della notte fra lunedì 21 e martedì 22 ottobre in centro, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Livorno, guidati dal maggiore Guglielmo Palazzetti.

La vetrina spaccata della libreria Nuova

«Non so chi sia l’abitante che lo inseguito – confida la figlia della titolare dell’attività commerciale, Elisa Baracchini – perché è voluto rimanere anonimo, ma lo ringrazio tanto. Da ciò che ho capito lo ha perso di vista in piazza San Pietro e Paolo. Per fortuna non ha rubato nulla, non ne ha avuto il tempo. Questa zona è un po’ pericolosa, non ci sentiamo sicuri. Abbiamo già subìto dei tentati furti con noi all’interno».